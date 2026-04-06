Douglas Sánchez confirma su salida del canal ¡OPA!: esto fue lo que dijo al despedirse

El periodista Douglas Sánchez laboró por poco más de tres años en el Canal ¡OPA!

El periodista Douglas Sánchez confirmó que a partir de este lunes 6 de abril dejará de trabajar en ¡OPA! Canal 38.

“Concluyo mi etapa laboral en ¡OPA! después de poco más de tres años muy intensos, llenos de mucho aprendizaje", manifestó el comunicador en sus redes sociales.

“Quiero dar un enorme saludo y agradecimiento a todo un equipo que creyó en que podíamos salir adelante con este proyecto y se fueron sumando poco a poco. A ellos, de verdad, mi agradecimiento eterno”, agregó.

En su mensaje, el comunicador afirmó que cuando se “pone todo en manos de Dios, las cosas van fluyendo de una manera increíble”, sin dar detalles de los motivos de su salida.

Douglas Sánchez anuncia su salida de canal ¡Opa!

“Confiados en Él tomamos las decisiones que nos hagan sentir tranquilos y en paz”, agregó. También aprovechó para agradecerle a la audiencia que lo apoyó en su paso por la empresa de comunicación.

Sánchez aseveró que a partir de hoy empieza un nuevo viaje de aprendizaje y emprendimiento. “Hay proyectos que toca revisar, veremos qué nos depara la vida. Estoy seguro que con la mano de Dios todo va a salir en orden y va a salir bien”.

Para cerrar su mensaje expresó que hay creatividad y salud, así que a partir de ahí “todo es ganancia”. Dejó en claro que pronto se va a reencontrar con el público y que seguirá realizando investigaciones periodísticas.

Hace un par de semanas, Sánchez, quien fungió como director de Central Noticias, confirmó su salida del programa El octavo mandamiento.

El 16 de marzo Sánchez y su compañero de programa, Jorge Obando, anunciaron que dejaban el espacio debido a que la gerencia del canal propuso cambios en el binomio de presentadores. Desde un inicio la idea no fue aceptada por Sánchez, quien prefirió retirarse junto a su compañero.

“Tomamos la decisión de no continuar más al frente de El octavo mandamiento; es una decisión meditada (...) Ni Jorge ni yo estaremos acompañándolos a partir de mañana (martes 17 de marzo)“, dijo en su despedida.

El 16 de marzo Douglas Sánchez y Jorge Obando confirmaron su salida del programa 'El octavo mandamiento' del Canal ¡OPA! (Archivo)

La posición de ¡OPA! ante la salida de Douglas Sánchez

¡Opa!, en un comunicado de prensa, reafirmó la salida de Sánchez a partir de este 6 de abril. “Concluyó sus funciones dentro de la organización que comprendían la dirección de Central Noticias, así como responsabilidades vinculadas a contenidos de canal ¡Opa!, entorno digital y apoyo estratégico al área comercial”, dice la información compartida.

“La empresa expresa su agradecimiento por la labor desempeñada durante su gestión y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales”, continuó el comunicado.