Douglas Sánchez destapa la discusión que tuvo con Carlos Valenciano, dueño de ¡Opa! ‘Fue muy seria’, afirmó

Douglas Sánchez habló sobre la discusión que tuvo con Carlos Valenciano, dueño de ¡Opa!, tras conocerse su vínculo en la política.

El periodista y director de Central Noticias, Douglas Sánchez, reveló en una reciente entrevista la discusión que tuvo con Carlos Valenciano, propietario de ¡Opa!, por un tema vinculado con la política.

La confesión ocurrió en el programa Voces en juego, conducido por el también periodista y excompañero de Sánchez en Multimedios, Freddy Serrano, quién publicó un extracto de la entrevista en su perfil de Facebook.

Durante la conversación, Serrano le comentó a Sánchez que, en el gremio, se rumoraba que la mancuerna entre él y Valenciano estaba “fríamente calculada”, bajo la idea de que Valenciano buscaba preparar a Sánchez para convertirse en candidato presidencial, además de que se comentaba la cercanía del empresario con el partido oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO)

“Todo es mentira”, respondió Sánchez, al asegurar que todo se trató de un simple chisme.

Para justificar su respuesta, Sánchez explicó que, tras el rechazo de algunas de sus propuestas de nuevos proyectos en Multimedios, decidió junto a Jorge Obando buscar inversionistas para crear un medio de comunicación.

Fue entonces cuando conoció a Carlos Valenciano, quien —según relató— mostró interés desde el primer momento. No obstante, antes de concretar cualquier acuerdo, Sánchez quiso asegurarse de que el empresario no tuviera intenciones políticas, pues este había sido aspirante presidencial por el Partido Movimiento Libertario.

Según el periodista, Valenciano le respondió que la política “no era su objetivo en esta nueva etapa”. Una vez con esa respuesta, empezó junto al inversionista el nuevo medio.

Douglas Sánchez también habló sobre si le gustaría llegar a ser presidente de Costa Rica. (Archivo. )

Sánchez también aseguró que “don Carlos no era amigo del presidente (Rodrigo Chaves en ese entonces)“, sino que esa ”fue una relación que se dio tiempo después”.

No obstante, relató que un sábado, mientras hacía ejercicio, se enteró de que Valenciano formaba parte del equipo de campaña del partido oficialista, lo que derivó en una discusión entre ambos.

“Creo que fue la única discusión seria, muy seria, que hemos tenido don Carlos Valenciano y yo. Primero, uno tiene que saber que si quiere la política, no se puede ser político, dueño de un medio de comunicación y empresario”, destacó Sánchez.

Además, el periodista comentó que Valenciano nunca ha intervenido en los enfoques o denuncias que él ha realizado en su trabajo periodístico.

Durante la entrevista, Serrano insistió en preguntarle a Sánchez si creía que todo había sido planificado para llevarlo a él a la presidencia de Costa Rica, pero él fue tajante: no tiene interés en la política.

“Tengo claro mi rol. Yo sé dónde puedo tratar de hacer algo mejor, que es en la comunicación... Si vos me decís que me interesa la política, la política en el entendido de que se pueden ejecutar políticas públicas, iniciativas, alianzas, perfectamente lo podría hacer, pero no lo veo desde Casa Presidencial”, afirmó.

A pesar de ello, Sánchez reveló que sí recibió ofertas para ser candidato presidencial y prefirió no revelar el nombre del partido que se lo propuso.

Finalmente, concluyó que tampoco le interesan otros cargos que le han ofrecido, como ministro de Comunicación o director de campañas políticas.