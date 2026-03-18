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¿Quiénes sustituyen a Douglas Sánchez y Jorge Obando? Canal ¡OPA! recurre a figura con pasado en Repretel

La nueva dupla de periodistas estará de manera temporal en el programa ‘El octavo mandamiento’

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Por Fiorella Montoya
Canal ¡OPA! anunció los sutitutos temporales de Jorge Obando y Douglas Sánchez.
Canal ¡OPA! anunció los sutitutos temporales de Jorge Obando y Douglas Sánchez. (Facebook/Facebook)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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