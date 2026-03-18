¿Quiénes sustituyen a Douglas Sánchez y Jorge Obando? Canal ¡OPA! recurre a figura con pasado en Repretel

Canal ¡OPA! tuvo que mover sus fichas luego de la salida de Douglas Sánchez y Jorge Obando como presentadores del programa El octavo mandamiento. Dos figuras clave dentro del mismo canal serán los encargados de sustituirlos temporalmente, y uno de ellos es una cara ya conocida por su pasado en Repretel.

Yessenia Ramírez, directora del canal, confirmó ambos nombres a La Nación. Se trata de Gilberto Valencia, quien actualmente funge como director de contenidos y cuenta con amplia trayectoria en televisión, luego de ser presentador de Noticias Repretel y del desaparecido NC Once.

La dupla temporal será completada por la productora y periodista Lucelena Soto, quien ha laborado como presentadora de Central Noticias y asumirá un nuevo reto en la presentación del contenido.

Ramírez confirmó que en los próximos días buscarán las figuras, dentro de ¡OPA!, que se quedarán de manera permanente con la conducción del espacio, el cual abarca en su mayoría temas de debate nacional, enfocados en política.