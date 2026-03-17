Esto pasará en ¡Opa! tras las salidas de Jorge Obando y Douglas Sánchez de ‘El octavo mandamiento’

Douglas Sánchez y Jorge Obando quedaron fuera de 'El octavo mandamiento', de ¡Opa!, este lunes 16 de marzo.

Las salidas de Jorge Obando por despido y de Douglas Sánchez por decisión propia del programa El octavo mandamiento, forzará al canal ¡Opa! a hacer cambios, con el fin de continuar con un funcionamiento correcto de su parrilla.

En entrevista con La Nación, Yessenia Ramírez, directora del canal, reconoció que están comprometidos con el formato, al que valoran de una forma muy positiva.

“(El formato) se ha construido con el esfuerzo empresarial principalmente y, por supuesto, también con el esfuerzo de ellos dos (Obando y Sánchez) como talentos. Pero es un conjunto de cosas. Eso es importante: sin una cosa no se podría la otra y viceversa”, comentó.

Además, Ramírez detalló que este martes 17 de marzo la conducción del programa la asumirá Luz Elena Soto junto a un invitado que no fue anunciado aún. Así continuarán provisionalmente, encargando el programa a figuras de la empresa.

Desde ya, aseveró Ramírez, están trabajando en la selección de dos talentos que se conviertan en los sustitutos definitivos.

“Puede ser que en estos días no tengamos una solución tan rápida, tan inmediata, pero lo vamos a ir viendo con el transcurso del tiempo de la manera más responsable. No es cualquier persona que puede estar ahí, debe tener una alta responsabilidad y conocimiento”, afirmó la directora.

“De momento vamos a tener personas que nos van a estar ahí cubriendo, pero ya la decisión final, de cuando ya estén los talentos fijos, la vamos a anunciar”, añadió.

Finalmente, Yessenia fue enfática en decir que los movimientos no tienen que ver con una intromisión en la línea editorial. De hecho, aseguró que el programa tendrá el mismo esquema de trabajo y que los reemplazantes de Obando y Sánchez son quienes definirán este tema.