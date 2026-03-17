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¡Opa! aclara la verdad sobre la salida de Jorge Obando y Douglas Sánchez de ‘El octavo mandamiento’

Yessenia Ramírez, directora del canal, habló con ‘La Nación’ sobre los movimientos en la empresa

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Por Juan Pablo Sanabria
Douglas Sánchez Jorge Obando ¡Opa!
Douglas Sánchez y Jorge Obando se despidieron del 'Octavo mandamiento', de ¡Opa! este 16 de marzo. (Captura)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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