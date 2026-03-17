¡Opa! aclara la verdad sobre la salida de Jorge Obando y Douglas Sánchez de ‘El octavo mandamiento’

Douglas Sánchez y Jorge Obando se despidieron del 'Octavo mandamiento', de ¡Opa! este 16 de marzo.

Douglas Sánchez y Jorge Obando anunciaron anoche que ambos quedaban fuera del programa El octavo mandamiento, del canal ¡Opa!, por una decisión de la gerencia que respetan, pero con la que no están de acuerdo.

No obstante, las dudas también estaban latentes, puesto que hace unos meses los conductores hicieron un anuncio similar que al final desmintieron.

Yessenia Ramírez, directora del canal, despejó las incógnitas y en entrevista con La Nación confirmó lo anunciado por la dupla. Además, Ramírez aclaró varios puntos que, a su consideración, podrían malentenderse al escuchar el mensaje que ambos dieron en vivo.

En primer lugar, explicó que la decisión gerencial fue despedir a Obando, quien queda totalmente desvinculado de la televisora. Yessenia aseguró que no darán detalles ni motivos sobre la salida del conductor.

“Nosotros vamos a estar siempre agradecidos con la trayectoria de Jorge, con el trabajo de él, con el profesionalismo. Pero es una decisión de la gerencia”, afirmó.

Debido a esta medida, Sánchez, quien diseñó el formato hace un par de años, decidió apartarse por cuenta propia del espacio, pero continuará como figura del canal.

“Hoy me comunicó la gerencia general que quería hacer un cambio en el binomio, en esto que hemos construido Jorge y yo. Mi respuesta es: lo respeto, pero no lo comparto. Entiendo perfectamente la decisión y creo que están, como dueños de esta empresa, en todo el derecho de hacer los cambios que consideren”, dijo Sánchez.