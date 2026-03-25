Douglas Sánchez en entrevista con Freddy Serrano: ‘Pasé dos meses con chaleco antibalas por amenazas de muerte’

El periodista y director de Central Noticias, Douglas Sánchez, brindó una extensa entrevista al también comunicador Freddy Serrano durante el programa Voces en juego, transmitido la noche de este martes 24 de marzo.
En el espacio se abordaron temas como la carrera de Sánchez y su papel en los diferentes espacios televisivos donde ha trabajado. Además, hizo una confesión cuando una de las consultas se relacionó con lo más injusto que han dicho sobre él.
“Yo lo único que espero es que la gente que nos ve, espero no defraudarla nunca porque ese día agarro mis cosas y me voy. Que me digan ‘no podés hacer una investigación porque tal cosa’, ah no, agarro mis cosas y me voy porque ahí sí me sentiría mal por lo que diga la gente de mí por ser pendejo”, explicó.
Allí se abrió la puerta a una nueva consulta que terminó en una revelación del periodista. “¿Cuando caminés por el parque de San Juan del Murciélago dirás ‘no fui pendejo’?”, le consultó Serrano.
“No, nunca voy a ser un pendejo; yo le tengo miedo a Dios, después de ahí a nadie. Yo pasé dos meses con chaleco antibalas porque meterme en este tema me ha derivado en unas cinco amenazas de muerte y ¿vos creés que lo paso diciendo? No, te lo cuento a vos hoy aquí y ya han pasado meses. No me da miedo ni tengo miedo”, afirmó el comunicador.
Además, agregó: “Me sentiría muy apenado si yo digo que por pendejo dejo de tocar ese tema porque vean, me van a tirar otra amenaza más de muerte o tengo que ponerme un chaleco antibalas tres meses más. Puedo decirte con tranquilidad que corro casi todos los fines de semana por casi cualquier parque del país”, aseveró.
Sánchez terminó agradeciendo a quienes confían en su trabajo y lo siguen tanto en el canal como en sus medios personales.