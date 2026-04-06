Canal ¡OPA! dijo esto sobre la sonada salida de Douglas Sánchez

Douglas Sánchez trabajó en el Canal ¡OPA! durante poco más de tres años.

Este lunes 6 de abril, el periodista Douglas Sánchez informó que concluyó su relación laboral con el canal ¡Opa!, tras poco más de tres años en la empresa.

Sánchez, quien fungía como director de Central Noticias, explicó que ya no forma parte del canal y que, a partir de ahora, buscará nuevos proyectos. Sin embargo, no ahondó en las razones de su salida.

“Quiero dar un enorme saludo y agradecimiento a todo un equipo que creyó en que podíamos salir adelante con este proyecto y se fueron sumando poco a poco. A ellos, de verdad, mi agradecimiento eterno”, manifestó el comunicador.

Por su parte, ¡Opa!, en un comunicado de prensa, reafirmó la salida de Sánchez a partir de este 6 de abril. “Concluyó sus funciones dentro de la organización que comprendían la dirección de Central Noticias, así como responsabilidades vinculadas a contenidos de canal ¡Opa!, entorno digital y apoyo estratégico al área comercial”, dice la información compartida.

Jorge Obando y Douglas Sánchez fueron los rostros del programa 'El octavo mandamiento' de Canal ¡OPA! (Archivo)

“La empresa expresa su agradecimiento por la labor desempeñada durante su gestión y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales”, continuó el comunicado.

Hace varias semanas, Sánchez también anunció su salida como presentador del programa El octavo mandamiento, que conducía junto a Jorge Obando. En esa ocasión, explicó que la gerencia buscaba cambios en la dupla de presentadores, situación con la que no estaba de acuerdo y, por eso, junto a Obando tomaron la decisión de separarse del espacio.