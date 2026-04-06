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Canal ¡OPA! dijo esto sobre la sonada salida de Douglas Sánchez

El comunicador anunció que este lunes 6 de abril concluyó su relación laboral con Canal 38

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Por Jessica Rojas Ch.
Douglas Sánchez se mostró como pocas veces lo hace.
Douglas Sánchez trabajó en el Canal ¡OPA! durante poco más de tres años. (Archivo)







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Douglas Sánchez¡OPA!
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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