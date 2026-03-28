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A Cristiana Nassar le propusieron ser María Magdalena, pero lo que contó después se robó el show

La presentadora del canal ¡OPA! no aguantó las risas al recordar su pasado en las procesiones de Semana Santa

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Por Jessica Rojas Ch.
03/02/2026, San José, entrevista con la presentadora Cristiana Nassar.
La presentadora Cristiana Nassar recordó entre risas una tierna participación que tuvo en Semana Santa. (José Cordero/Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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