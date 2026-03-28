A Cristiana Nassar le propusieron ser María Magdalena, pero lo que contó después se robó el show

La presentadora Cristiana Nassar recordó entre risas una tierna participación que tuvo en Semana Santa.

La presentadora de televisión Cristiana Nassar tiene acostumbrados a sus seguidores a las “salidas” que en muchas ocasiones la ponen en aprietos. Sin embargo, en una de sus historias de Instagram, la conductora del programa No tan cristiana, de ¡OPA!, contó una divertida anécdota de su infancia y Semana Santa que conmovió a muchos.

En medio de risas, la presentadora mostró una conversación con el personaje tía Ana, quien le dijo que para las procesiones de la Semana Mayor necesitaban una María Magdalena y que tal vez ella podría asumir el papel.

En ese momento, Nassar aprovechó para narrar que cuando era niña su mamá la vistió como el Ángel de la Confortación. “Viera qué cosa más hermosa. Fue allá en el cantón Central de Heredia, iba en andas. Tuve que hacer un discurso con un micrófono, tenía como ocho años”, dijo.

Las carcajadas no se hicieron esperar cuando la tía Ana recordó las palabras que en las representaciones el Ángel de la Confortación le dice a Jesús. Cristiana, sorprendida, se reía mientras recordaba aquel momento de su vida.