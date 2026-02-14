Entre lágrimas, Cristiana Nassar reveló el nombre de su novio: ‘Es la sorpresa más grande’

Cristiana Nassar afirmó, conmovida, que cree que su fallecido esposo fue quien le envió a su nuevo novio.

Con lágrimas y un visible sentimiento de amor, así se mostró la presentadora Cristiana Nassar en las pantallas del canal ¡OPA! al narrar parte de su nueva historia de amor después de quedar viuda hace ya cinco años.

En un video que posteó el canal en sus redes sociales, Cristiana, quien hace unos días confirmó que se está dando una segunda oportunidad romántica después de perder al amor de su vida, explicó con la voz entrecortada cómo siente que su esposo, Martín Nassar, fue quien le “envió” a su actual pareja.

En la conversación, Cristiana reveló que su novio se llama Luis, un dato que hasta ahora no había mencionado públicamente.

“Martín me mandó a Luis. Lo escogió exactamente para mí. Todos los días que estoy viviendo de esto, esto es Martín en él. Es la sorpresa más grande de mi vida”, manifestó la comunicadora.

En una entrevista previa con La Nación, la presentadora contó que ella había desechado la idea de enamorarse de nuevo; sin embargo, la vida le tenía preparada otra oportunidad.

“Pensé que mis últimos días los pasaría a solas, extrañando mi vida anterior. Siempre me sentí una mujer completa; desde los 16 años estuve al lado de un gran hombre y creí que el amor era algo que ya había pasado para mí. Estaba convencida de que no volvería a suceder. Pero la vida me devolvió el amor”, explicó entonces.