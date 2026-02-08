Viva

Cristiana Nassar a 5 años del fallecimiento de su esposo: ‘Ya dejaré de pensar en el día en que murió en mis brazos’

En una emotiva entrevista con ‘La Nación’, la extravagante presentadora habló sin censura de sus grandes dolores, alegrías y amores. Además, dejó claro que “le valen un pito” los comentarios sobre su personalidad

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
03/02/2026, San José, entrevista con la presentadora Cristiana Nassar.
Cristiana Nassar retomó su carrera en la televisión hace casi dos años y medio, tras un periodo de retiro voluntario de los reflectores para sanar. (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cristiana NassarCanal Opa
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.