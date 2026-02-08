Cristiana Nassar a 5 años del fallecimiento de su esposo: ‘Ya dejaré de pensar en el día en que murió en mis brazos’

Cristiana Nassar retomó su carrera en la televisión hace casi dos años y medio, tras un periodo de retiro voluntario de los reflectores para sanar.

Hay nombres que, con solo mencionarlos, evocan una sonrisa, un recuerdo o una frase inolvidable en la memoria colectiva de un país. Cristiana Nassar es, sin duda, uno de ellos. Sin embargo, detrás de la risa contagiosa y la irreverencia que la ha convertido en un ícono de la pantalla costarricense, en los últimos años se ha escondido un proceso de duelo tan profundo como transformador.

Este 15 de febrero se cumplen cinco años del día más doloroso de su vida, el día en que su esposo, el médico Martín Nassar, murió en sus brazos. Con ello, Cristiana se enfrentó al reto más difícil de sus 35 años de trayectoria: aprender a vivir sin su “otra mitad” frente al ojo público.

Tras una pérdida tan profunda como la de su esposo, el escudo para Cristiana fue alejarse de las cámaras y los reflectores hasta sentirse lista para retomar la vida normal, aquella que su compañero de vida tanto admiraba y disfrutaba.

Fue hace casi dos años y medio cuando la presentadora decidió sacudirse el peso del luto, limpiarse las lágrimas y volver a ser esa figura cargada de risas e irreverencia pura. En ese tiempo no solo regresó a la televisión con su propio programa, No tan cristiana, del Canal ¡OPA!, si no que volvió a permitirse esas “loqueras”, —como ella misma las llama— que nacen de su absoluta espontaneidad.

Un ejemplo reciente fue el mediático beso que le dio a Douglas Sánchez, director de Central Noticias, un gesto que despertó tanto aplausos como críticas. Comentarios que, según ella misma afirma, tienen más de 30 años de que le “valgan un pito”.

Hoy, muy cerca de cumplirse la fecha de aniversario de la partida de quien fuera el amor de su vida, Cristiana abre su corazón como hace tiempo no lo hacía, pues incluso ella salió sorprendida de sus declaraciones en esta entrevista con La Nación.

En la conversación, Nassar hace un repaso de su proceso de sanación, su evolución profesional y, de manera sorprendente, revela cómo la vida la “abofeteó” para derribar sus banderas y permitirle amar de nuevo. Hace un par días, en su programa, ella oficializó que está en una nueva relación sentimental.

El próximo 16 de febrero se cumplen cinco años desde el fallecimiento del médico Martín Nassar, esposo de la presentadora Cristiana Nassar. (José Cordero)

Un ‘proceso desgarrador’ con luz al final

—¿Cómo ha sido su proceso en los últimos dos años y medio?

Ha sido un rescate del dolor más inmenso de mi vida. Creo que Dios y mi marido dijeron: “A esta chavala hay que rescatarla de este dolor y le vamos a mandar lo que ella sabe hacer: divertir, entretener, compartir”. Le agradezco tanto a Nani (su hija) que se tomara su tiempo en acompañarme... Dos años y medio, ya soy otra persona, todo llega a su lugar.

—¿Qué ha sido lo más difícil de este proceso?

Aprender a vivir sin mi otra mitad, que fue mi compañero durante 35 años de mi vida. Todo de este proceso ha sido lo más desgarrador. Jamás me imaginé que no tenía las herramientas para sobrellevar esto; pensé que iba a ser fácil y no lo fue ni un minuto.

“No estaba lista y nunca lo estaré. Pero lo mejor es que yo pensé que ya no tenía otra oportunidad ni una esperanza, y Dios todo lo pone en su lugar; puedes volver a ser feliz y poder siempre reinventarte, reiniciar. Nunca nada es para siempre.

—Hace aproximadamente dos años usted decía que no se sentía usted misma, ¿ahora lo es?

He tenido que fingir, tal vez por tres años de mi vida, una felicidad que no es real. Ahora tengo un año, y siempre lo digo en el programa, tengo un año de ser plenamente feliz. Sabes que la viudez, después de atravesar todo ese dolor, lo que te da es un reincorporar tu libertad y tu ser individual.

“Yo no vivía sola desde que tengo 18 años, que conocí a mi marido; mi vida se articulaba con él, quien me dio todas las herramientas para ser una mujer libre. Pero ahora, a pesar de que no esté, me reencontré con mi esencia y me siento dueña de mi vida y de mi libertad; puedo salir adelante y tomar las riendas de mi vida”.

—Al morir su esposo, su hija Nayad Nassar, a quien usted le dice Nani, ¿se quedó acompañándola?

Ella no podía no acompañarme, era imposible. Sé que ella no podía irse; ahora tiene siete meses que se fue y somos tan felices. Y ella me dice: “¿Mami, pero estás feliz?”, y yo le digo que estoy plena, que puede descansar y rehacer su vida. Yo ya soy inmensamente feliz, pero la verdad es que las dos nos cuidamos mucho, para que esto fuera lento y no fuera tan desgarrador para mí.

—El aniversario del fallecimiento de su esposo será muy pronto, ¿cómo se prepara una persona para recordar ese día?

Ay, ni me digas. Tenía un paseo para esos días porque mi agenda es como muy loca y, entonces, un día de estos yo paso por un espejo y me digo: “Oh por Dios, me comprometí para ir a no sé qué y no puede ser”. Antes me moría, me encerraba en mi cuarto a llorar y decía: “¿Cómo hago para morirme y ese día estar en otro plano?”.

“Pues resulta que la vida me sorprende, porque este año voy a estar en una finca, en una corrida de toros, siendo loca, siendo feliz. Este año mi vida tiene otro significado y ya dejaré de estar pensando en el día en que murió en mis brazos; es hora de cerrar ese círculo, olvidar ese momento y resignificarlo con alegría”.

Cristiana Nassar, tras un largo proceso de duelo, confirmó que se encuentra 'amando' y rompiendo con la idea anterior de no volver a hacerlo. (Jose Cordero)

Una nueva oportunidad para amar

Si hay algo que caracteriza a Cristiana Nassar es su curiosa forma de hacer las cosas, de regalar una sonrisa pícara y de mostrar sus emociones. En esta ocasión, aparte de todo lo anterior, se vio sonrojada y hasta nerviosa.

Ante la consulta sobre si se encuentra abierta al amor, una carcajada salió de su boca mientras analizaba con mucho cuidado su respuesta.

“Ay Dios, qué difícil... Hasta hace muy poco tiempo te diría que jamás. Hace cuatro años les decía a todos que no me violenten pensando que yo puedo amar otra vez, y me enojaba. Me hubiera enojado con vos, ¿sabes? Pero si soy consecuente con la verdad, tengo que decir que la vida me acaba de abofetear y me hizo bajar todas mis banderas, todas mis creencias y todas mis estúpidas limitaciones y... estoy amando”, confesó.

Y al segundo siguiente contestó así al consultársele si estaba o no en una relación, dejando todo a la imaginación: “Vamos a dejarlo en que estoy amando”.

Aunque al menos en ese momento Cristiana no reveló nombres o hizo pública una relación, con su actitud demostró que alguien estaba iluminando sus ojos. Días después, tras esta reveladora entrevista, terminó confesándolo todo en su programa: “Creo que desde el cielo me enviaron al hombre más extraordinario, la mitad que me faltaba”, confesó entre lágrimas.

“Cada minuto a su lado compruebo que estamos hechos para vivir el resto de la vida juntos“, agregó Nassar, confirmando lo que parecía obvio.

El renacer de Cristiana y el de su entorno

Pero, más allá del amor, Nassar comenta que su proceso de duelo no solo le ha servido a ella, sino a otras mujeres que enviudaron, amigas y seguidoras, que encuentran en la presentadora apoyo y consejo.

“Si usted está en un proceso de duelo y se dice: ‘Voy a posponer mi vida porque no puedo’, es un error. Creo que ese fue mi gran error, darme un frenón de mi vida. No hace falta. Hay que amarlos, dejarlos libres y seguir nuestra existencia... Póngale trabajo en hacerlo rápido, no hace falta quedarse en ese profundo abismo de lodo”, afirmó.

Cristiana Nassar reafirmó su estilo espontáneo, recordando incidentes mediáticos como su frase del 2013 en Zapote y, más recientemente, un beso viral al periodista Douglas Sánchez. (Jose Cordero)

De la televisión y sus momentos...

El mundo de la televisión no solo ha sido la salvación de Cristiana, también le ha generado grandes tensiones e, incluso, ha sido el escenario de uno que otro pacho. Nassar recuerda, por ejemplo, aquel momento del 2013 cuando trabajaba en Teletica y dijo la frase “se despanochó”, provocando un revuelo que aún hoy es recordado en todo el país.

Esa es su esencia, sin duda, una que no se quita, y Cristiana la quiere mantener por siempre “Que te valga un pito lo que piensen de vos, desde hace 40 años lo pienso. No es importante que alguien en una red hable bien o mal de mí, no me importa...”, comentó.

En otra ocasión, sin censura alguna, la palabra que Cristiana expresó fue ‘maldita’.

“Cuando yo dije la palabra ‘maldita’ en Zapote, todo el país se cayó muerto”, recordó.

La querida presentadora afirmó que, en el caso de la palabra ‘maldita’, la dijo como una forma de expresar que ya no quería trabajar en ese lugar: “Era la única forma... Yo le dije a todo el mundo: ‘Este año me van a echar de ese trabajo porque ya no lo quiero hacer más’. Aprendí que la gente es muy asustadiza de la libertad de los demás. Aprendí que una mujer puede decir malas palabras en este país y me siento muy orgullosa”, afirmó.

Además, confesó que fue una palabra muy pensada para lo que sucedió en aquel momento y ahora vive con ello entre detractores y amantes.

—¿Le molesta que le digan que es irreverente?

No, me encanta, es el mejor cumplido... Me encanta cuando me odian. Desde que estoy viuda ya nunca nadie me lastima, porque saben que estoy totalmente destruida, entonces se acabó el hate que me importa poco, porque nunca he leído mis redes.

“A aquellas que no me quieren en total libertad las entiendo, porque todo lo que me critican es verdad; lo que dicen mal de mí yo también lo pienso, mi libertad les roza por muchos lugares también”.

—¿Qué significa la televisión para usted?

No es el narcisismo de una lente o una luz; para mí es poder entretener a la gente. Yo entré a Zapote (en diciembre a los toros), lugar donde mi marido disfrutaba verme, y se me hace un hueco en la panza, empiezo a llorar desconsoladamente y digo: ‘¿Cómo voy a hacer esto si él no está en la pantalla viéndome?’.

“Me quedé destruida —recordó entre lágrimas —. Pero cada día tuve una reafirmación de por qué estaba ahí: la gente se cruza las gradas para saludarme o me grita ‘te amo’. El último día de las corridas, cuando el mundo no podía sorprenderme más, llegó alguien a mi vida que la llegó a cambiar”.

—¿Cómo describe este momento de su vida?

La vida te trae inmensas sorpresas, nunca se cierren las puertas, porque no tarda uno en hablar y la lengua en castigar. He dicho.