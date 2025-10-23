Cristiana Nassar revela a qué saben los besos de Douglas Sánchez: esto fue lo que dijo

Fiel a su estilo disruptivo, la presentadora Cristiana Nassar sorprendió a Douglas Sánchez con un intenso beso en la boca.

Después del impactante beso en la boca que le dio la periodista Cristiana Nassar a su colega Douglas Sánchez en televisión nacional, muchos se quedaron con la duda de cómo se sintió la comunicadora después de la intensa muestra de cariño.

Todo sucedió hace unos días cuando Nassar sorprendió a Sánchez con el beso durante el programa No tan Cristiana, del canal ¡OPA!. “Él es mi crush, él es el del Octavo Mandamiento, él es el del escándalo... y yo me lo voy a apretar”. Acto seguido, lo tomó y lo besó en la boca.

Los presentes en el estudio se emocionaron al ver la reacción de los comunicadores, pero la cosa no quedó ahí. Este miércoles 22 de octubre el canal compartió un divertido video en el que se muestra cómo quedó Cristiana temblando de la emoción después de besar a Douglas.

LEA MÁS: Cristiana Nassar sorprende al besar en la boca a Douglas Sánchez: ¡vea el momento que enloqueció a todos!

“Estoy helada. Si el piquito que le di el otro día hizo conmoción nacional, esto me va a conmover a mí. ¿Cómo voy a hacer para vivir hoy en la noche y el resto de mi vida sin esos besitos posados en mis labios?”, dijo Nassar después del beso.

Alguien le preguntó a la presentadora a qué saben los besos de Douglas. “Saben a Octavo Mandamiento, saben a Central de Noticias, sabe a pasión... ¡Ah no! Yo necesito otro beso", dijo Nassar e inmediatamente se levantó para buscar a su amigo.