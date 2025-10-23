Viva

Cristiana Nassar revela a qué saben los besos de Douglas Sánchez: esto fue lo que dijo

El viernes pasado, la presentadora sorprendió con un beso en la boca a su colega durante el programa ‘No tan Cristiana’, del canal ¡OPA!

Por Jessica Rojas Ch.
Cristiana Nassar
Fiel a su estilo disruptivo, la presentadora Cristiana Nassar sorprendió a Douglas Sánchez con un intenso beso en la boca. (Captura)







Cristiana NassarDouglas Sánchez
