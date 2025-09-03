Viva

¿Cristiana Nassar no se cierra a reencontrar el amor? Vea la revelación que hizo sobre una relación reciente que tuvo

La reconocida presentadora, del canal ¡Opa!, sorprendió con lo que dijo al cantar un tema de Carín León

Por Jessica Rojas Ch.
Presentadora Cristiana Nassar, del canal ¡Opa!. Instagram
La presentadora Cristiana Nassar quedó viuda en febrero del 2021. Ella estuvo casada con el doctor Martín Nassar. (Archivo/Redes)







Jessica Rojas Ch.

