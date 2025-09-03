¿Cristiana Nassar no se cierra a reencontrar el amor? Vea la revelación que hizo sobre una relación reciente que tuvo

La presentadora Cristiana Nassar quedó viuda en febrero del 2021. Ella estuvo casada con el doctor Martín Nassar.

La presentadora de televisión Cristiana Nassar sorprendió con una revelación que hizo de una manera muy particular: cantando.

La conductora del programa No tan Cristiana, del canal ¡Opa!, interpretó, muy a su estilo, el tema Primera cita, de Carín León y, en un momento inesperado dijo: “Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que ‘no’ nos dio la gana. Esta canción me recuerda un amor, un amor reciente que no se produjo por baboso y por tóxico”.

Además, agregó: “Harta, harta me tenés”, con su acostumbrado tono jocoso y desentendido.

La revelación de Nassar se ve en un video que tanto ella como ¡Opa! publicaron en sus redes sociales. El posteo tiene varios comentarios graciosos que le mostraron el cariño del público hacia la presentadora.

Las palabras de Cristiana llamaron la atención, principalmente, porque mostró que no se cierra al amor luego de que su esposo, el doctor Martín Nassar, falleció en febrero del 2021.

La pérdida de su marido caló profundamente en la vida de la comunicadora. Cuando se conmemoró el cuarto aniversario luctuoso de Nassar, la presentadora escribió en sus redes sociales: “Estás presente en nuestra vida cada minuto, viviendo en tu honor, luchando con la tristeza y venciéndola”.