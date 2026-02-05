Cristiana Nassar hace fuerte confesión sobre su vida sentimental: ‘La vida me abofeteó... ahora estoy amando’

Cristiana Nassar habló con franqueza sobre su vida sentimental actual. La comunicadora reconoció un cambio personal profundo.

Durante los últimos años, Cristiana Nassar se ha enfrentado a la sentida ausencia de su esposo, Martín Nassar, quien falleció hace casi cinco años. Sin embargo, en la televisión encontró un nuevo camino y una nueva salida que la llevó a “amar de nuevo”.

La comunicadora suele regalar sonrisas pícaras y mostrar emociones que no siempre expone en público. Esta vez apareció sonrojada y nerviosa en entrevista con La Nación.

La reacción surgió cuando se le consultó si se encuentra abierta al amor. Una carcajada marcó el inicio de su respuesta. Nassar tomó unos segundos antes de hablar.

Cristiana Nassar hace fuerte confesión sobre su vida sentimental

“Ay Dios, qué difícil... Hasta hace muy poco tiempo te diría que jamás. Hace cuatro años les decía a todos que no me violenten pensando que yo puedo amar otra vez, y me enojaba. Me hubiera enojado con vos, ¿sabes?”, comentó.

“Pero si soy consecuente con la verdad, tengo que decir que la vida me acaba de abofetear y me hizo bajar todas mis banderas, todas mis creencias y todas mis estúpidas limitaciones y... estoy amando”, confesó.

Cristiana Nassar no confirmó una relación formal ni dio nombres. Optó por dejar su situación a la interpretación. (José Cordero)

Un segundo después aclaró su situación sentimental. La respuesta dejó espacio a la interpretación. “Vamos a dejarlo en que ahora estoy amando”, dijo.

Nassar no mencionó nombres ni confirmó una relación formal. Aun así, dejó ver un cambio evidente. Su mirada reflejó ilusión y su actitud transmitió calma. La confesión mostró una faceta poco habitual en ella.

Desde que murió su esposo, Nassar habló en varias ocasiones sobre el duelo y las heridas emocionales. Hoy, sus palabras sugieren que una nueva etapa comienzó.