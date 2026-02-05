Cristiana Nassar está enamorada de nuevo: ‘Estamos hechos para vivir el resto de la vida juntos’

Cristiana Nassar dejó a más de una persona con la boca abierta luego de revelar en vivo, durante su programa No tan cristiana, que se encuentra nuevamente enamorada.

Confesó su situación después de que este medio publicara una entrevista exclusiva en la que revelaba que “estaba amando” de nuevo, a casi cinco años del fallecimiento de su esposo, Martín Nassar.

“Pensé que mis últimos días los pasaría a solas, extrañando mi vida anterior. Siempre me sentí una mujer completa; desde los 16 años estuve al lado de un gran hombre y creí que el amor era algo que ya había pasado para mí. Estaba convencida de que no volvería a suceder. Pero la vida me devolvió el amor”, explicó la presentadora.

También confesó que ha llorado mucho por esa situación, buscando las palabras para dar a conocer cómo es que pasaron los acontecimientos que han golpeado su vida.

“Creo que desde el cielo me enviaron al hombre más extraordinario, la mitad que me faltaba”, confesó entre lágrimas.

Y dijo, “solo Nani (su hija) sabe lo sola y lo valiente que he sido para venir aquí a fingir felicidad cuando a veces lo que quería era rendirme”, explicó la presentadora.

La vida la sorprendió el año pasado, según supo este medio. “De pronto, llega este ser presente, honrado y real. Cada minuto a su lado compruebo que estamos hechos para vivir el resto de la vida juntos”.

La comunicadora, quien no dio a conocer el rostro ni el nombre de su actual pareja, finalizó con un sentido mensaje para quienes la ven y la apoyan.

“Quiero terminar con alegría: ¡me enamoré! De ahora en adelante, si me ven en la calle, pueden bromear conmigo y decirme que estoy enamorada, porque sí, lo estoy y soy feliz. Gracias a ese hombre que me hace sentir completa y agradecida con Dios. Sé que él nos unió para formar una nueva familia”.