Cristiana Nassar hizo otra revelación sobre su novio secreto: a esto se dedica el hombre que la conquistó

Este 15 de febrero se cumplen cinco años de la muerte de Martín Nassar, esposo de Cristiana Nassar.

Poco a poco la presentadora Cristiana Nassar, del canal ¡OPA!, va revelando detalles sobre su nuevo novio, ese hombre que, a cinco años de haber enviudado, le devolvió la fe en el amor.

Nassar, figura del programa No tan cristiana, había confesado hace unos días en entrevista con La Nación que había encontrado de nuevo el amor, pese a que se había cerrado a la posibilidad cuando falleció su esposo, Martín Nassar. Sin embargo, a su vida llegó una persona que la conquistó y la enamoró.

La comunicadora quiso mantener casi en secreto la identidad de su pareja, pero en los últimos días ha ido revelando pequeños detalles sobre él. El primero fue este viernes 13 de febrero cuando, en un video que se publicó en redes sociales de ¡OPA!, contó que su pareja se llama Luis.

Ahora, este domingo 15, en otro clip, Cristiana parece que va a golpear una piñata y habla entre bromas sobre Douglas Sánchez, su compañero, pero cuando está haciendo los chistes dijo: “Mi novio es vaquero”, revelando así a lo que se dedica el hombre misterioso.

Cristiana ha manifestado que se siente muy feliz al lado de este hombre que llegó a brindarle una segunda oportunidad en el amor.