Viva

Cristiana Nassar hizo otra revelación sobre su novio secreto: a esto se dedica el hombre que la conquistó

La presentadora ha dado a conocer pequeños detalles de la persona que la hizo volver a creer en el amor

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y Fiorella Montoya
03/02/2026, San José, entrevista con la presentadora Cristiana Nassar.
Este 15 de febrero se cumplen cinco años de la muerte de Martín Nassar, esposo de Cristiana Nassar. (José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cristiana Nassar
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.