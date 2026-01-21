Diego Bravo expuso a una persona que le ofreció dinero por conocer a Keyla Sánchez: así reaccionó la presentadora

Aunque al inicio de su relación no se llevaban bien, ahora Diego Bravo y Keyla Sánchez son grandes amigos.

La presentadora de televisión Keyla Sánchez y su amigo, el creador de contenido Diego Bravo, vivieron un momento incómodo que ambos expusieron en sus redes sociales y que tiene que ver con una propuesta indecorosa hacia la también influencer.

Ambos, en sus perfiles de Instagram, compartieron una historia en la cual expusieron a un seguidor de Bravo, quien le ofreció dinero para que él le presentara a Sánchez. En la conversación se lee cómo el seguidor de Bravo le preguntó si quería ganarse $5.000. Diego le siguió el juego a la persona con la intención de saber a qué se refería.

“Mae, si me consigue un fin de semana con Keyla le pago a usted los $5.000 y a ella le doy $20.000”. Bravo no le contestó más los mensajes, pero aprovechó para exponer a la persona, sin foto ni nombre en la publicación. Además, etiquetó a Sánchez.

Keyla Sánchez y Diego Bravo tienen un pódcast juntos. (Archivo)

“Si tan solo mi amiga dijera que sí una vez... varas. Es la segunda vez que recibo este tipo de mensajes. Mae, Keyla, se nos está cayendo el negocio”, escribió Diego, acompañando con emoticones de risas al comentario en tono de ironía.

Sánchez, por su parte, reposteó la historia y escribió: “La gente sí está muy loca”, siguiendo también con el tono irónico del asunto.