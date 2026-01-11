Keyla Sánchez requirió atención médica por esta situación: ‘Tenía demasiado dolor’

Keyla Sánchez tuvo que recurrir al hospital por el dolor que le causó un orzuelo.

La presentadora Keyla Sánchez dio a conocer que requirió atención médica en los últimos días y por esa razón no estuvo tan conectada a las redes sociales como tiene por costumbre.

Antes de contar qué le sucedió, Sánchez relató que nadie en su familia había pasado por esa situación; ni su abuela ya fallecida, sus padres o su hijo.

Contó que el pasado lunes 5 de enero experimentó una molestia en la parte inferior de su ojo izquierdo. “Conforme pasaron los días yo obviamente tenía que trabajar, tenía que hacer mis cosas y sinceramente no le di pelota”, afirmó.

Sin embargo, ya para el martes tenía “una pelota en su ojo”, que resultó en un orzuelo.

“Terminé en el hospital el jueves porque ya de verdad mi cabeza iba a reventar, tenía demasiado dolor de ojo, de cabeza, de todo. Ahí me dieron unas gotas y me hicieron un procedimiento para limpiar mi ojo porque estaba con bastante suciedad. Resulta que nunca me explotó, quedó ahí”, explicó la presentadora.

Sánchez manifestó que ya no tiene dolor y que con maquillaje no se nota la pequeña protuberancia que le quedó. “Es bastante doloroso y estresante, no podés maquillarte y sentís como una basura en el ojo, pero ya no le doy mente, hay que trabajar y seguir”, añadió.

Keyla aseguró que este es su primer traspié de salud y afirma encontrarse muy bien.