Keyla Sánchez requirió atención médica por esta situación: ‘Tenía demasiado dolor’

La presentadora dio a conocer que la situación fue ‘bastante dolorosa y estresante’

Por Fiorella Montoya
Primer programa de El Chinamo, transmitido por Canal 7 es una producción de Teletica Formatos.
Keyla Sánchez tuvo que recurrir al hospital por el dolor que le causó un orzuelo. (Jorge Navarro)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

