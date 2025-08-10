Keyla Sánchez reveló un secreto íntimo de su amigo Diego Bravo

Diego Bravo, reconocido creador de contenido, vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras darse a conocer una noticia íntima sobre él.

La información la reveló su amiga y compañera del pódcast Ke Arda, Keyla Sánchez, a través de unas historias de Instagram en las que escribió: “¿Quieren chisme? Voy quemándolo porque me tiene como loca”.

Ante esto, Diego respondió a la historia de la expresentadora con la frase: “¡Keyla Sánchez no! Usted no es capaz, yo sé”, pero su reacción llegó tarde: Keyla ya había publicado la noticia de que Diego está soltero.

Diego Bravo había confirmado la reconciliación con su expareja mientras se encontraban de paseo en Europa. (Archivo)

“Bueno, mi niño @eldiegobravo quedó soltero again”, comentó la comunicadora, no sin antes añadir que esperaba que, si lo veían en el concierto de Manuel Turizo, lo cuidaran.

Horas más tarde, al influencer se le vio bailando junto a su amiga Carol-I Selectress en pleno show, disfrutando de los temas más populares del cantante colombiano.

Posteriormente, Bravo publicó: “Gracias a todos por el cariño y los mensajes tan lindos... estoy bien, en paz y con el corazón abierto a lo que venga”.

En semanas recientes, el creador de contenido había anunciado que retomaba su relación con su expareja, Esteban Irola; sin embargo, el motivo de esta nueva ruptura aún no ha sido revelado.