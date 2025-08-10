Viva

Keyla Sánchez reveló un secreto íntimo de su amigo Diego Bravo

El creador de contenido confirmó la noticia tras la revelación que hizo la influencer

EscucharEscuchar
Por Valezka Medina Barrios

Diego Bravo, reconocido creador de contenido, vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras darse a conocer una noticia íntima sobre él.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Diego BravoKeyla SánchezKe arda pódcast
Valezka Medina Barrios

Valezka Medina Barrios

Periodista del área de espectáculos, graduada en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y ganadora de la clase 14 de Punto y Aparte en 2023. Creadora de contenido con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.