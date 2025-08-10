Diego Bravo, Nicole Aldana, Montserrat del Castillo y más, cantaron con Manuel Turizo en su concierto en Costa Rica

Este sábado 9 de agosto, Costa Rica recibió una vez más al cantante colombiano Manuel Turizo en concierto. Miles de fanáticos se reunieron en Parque Viva para darle una cálida bienvenida al intérprete de Déjala que vuelva, y, por supuesto, la farándula costarricense no se perdió la fiesta.

El creador de contenido Diego Bravo, la influencer Jessi Rodríguez, la presentadora de Repretel Melissa Durán, la ex A todo dar Nicole Aldana, El Danny locutor de Los 40 y hasta la presentadora de De boca en boca, Montserrat del Castillo, asistieron al evento y no dudaron en corear más de una canción.

A continuación, algunas imágenes del paso de estos famosos costarricenses por uno de los eventos más esperados del año:

Diego Bravo bailó junto a su amiga, la Dj Carol-I Selectress, al ritmo de 'El merengue' uno de los temas populares que Manuel Turizo interpretó en su concierto en Costa Rica. (Instagram)

Aunque Nicole Aldana no apareció en pantalla, sí compartió videos en los cuales mostró que asistió al concierto de Manuel Turizo en Costa Rica y celebró la presentación del artista nacional Dani Maro, quien fue el telonero del show. (Instagram)

Melissa Durán, de Repretel, estuvo presente y también disfrutó el show. Como curiosidad aseguró conocer más canciones de Manuel Turizo de las que pensaba. (Instagram)

El locutor conocido en redes sociales como El Danny también dijo presente en el concierto y cantó 'De lunes a lunes' de Manuel Turizo, junto a su pareja. (Instagram)

Johanna Villalobos asistió al concierto y posó divertida junto a una figura de cartón del famoso cantante Manuel Turizo. (Instagram)