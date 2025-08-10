Viva

Diego Bravo, Nicole Aldana, Montserrat del Castillo y más, cantaron con Manuel Turizo en su concierto en Costa Rica

Reconocidos rostros de la farándula tica se unieron a miles de fanáticos para disfrutar del show del colombiano en Parque Viva

Por Valezka Medina Barrios

Este sábado 9 de agosto, Costa Rica recibió una vez más al cantante colombiano Manuel Turizo en concierto. Miles de fanáticos se reunieron en Parque Viva para darle una cálida bienvenida al intérprete de Déjala que vuelva, y, por supuesto, la farándula costarricense no se perdió la fiesta.








Valezka Medina Barrios

Valezka Medina Barrios

Periodista del área de espectáculos, graduada en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y ganadora de la clase 14 de Punto y Aparte en 2023. Creadora de contenido con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital.

