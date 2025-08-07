Viva

Melissa Durán, de Repretel, sorprende al mostrar video suyo de hace 18 años: ‘Me veo igual’

El video compara su aparición en ‘Noticias Repretel’ en 2007 y 2025. En redes sociales, sus seguidores no dudaron en reaccionar

Por Fiorella Montoya

La periodista de Repretel, Melissa Durán, recordó con nostalgia el paso del tiempo en su trabajo.








Melissa DuránRepretel
