Melissa Durán, de Repretel, sorprende al mostrar video suyo de hace 18 años: ‘Me veo igual’

La periodista de Repretel, Melissa Durán , recordó con nostalgia el paso del tiempo en su trabajo.

En el video que publicó se le observa dando la introducción al noticiero. La grabación compara ese inicio del 2025 con uno del año 2007.

“18 años de diferencia entre un video y otro. Me encontré esta joyita y yo creo que me veo igual”, escribió en la descripción del video.

Melissa Durán es periodista y presentadora de 'Noticias Repretel' y en el video que compartió se le ve con un estilo similar: cabello con ondas, rayitos y un saco negro. (Instagram)

En el video antiguo Melissa lleva el cabello con rayitos y ondas, además de un saco negro. La diferencia se nota más en el set de Repretel, el cual sí ha tenido modificaciones con el paso de los años.

Durán recibió varios comentarios en redes sociales. Algunos aseguraron que el tiempo no ha pasado por ella. “Como el buen vino, Meli”, “Está como el Big Boss DY; entre más pasan los años, se rejuvenece. ”Qué increíble” y “Una mujer detenida en el tiempo”, fueron parte de los mensajes que recibió.