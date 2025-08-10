Manuel Turizo y su concierto en Costa Rica: ¡Una noche que cumplió sueños!

La noche empezó con el pie derecho. El artista costarricense Dani Maro, reconocido por su participación en Nace una estrella, fue el encargado de abrir el espectáculo en Parque Viva, previo al concierto que el colombiano Manuel Turizo presentó en Costa Rica este sábado 9 de agosto.

Durante media hora, el artista tico encendió el ambiente y elevó la expectativa del público que esperaba emocionado a Turizo.

Faltando solo cinco minutos para las 8 p. m., una cuenta regresiva en color rojo apareció en las pantallas, marcando exactamente 10 minutos para la salida del cafetero al escenario. Y, tal como lo había prometido, puntual, el colombiano hizo su aparición, desatando gritos y aplausos de quienes lo esperaban desde temprano… o incluso, desde toda la vida.

Con confeti, Manuel Turizo dio fin al concierto en Costa Rica que muchos esperaron con ansias desde el momento que fue anunciado. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La apertura del espectáculo se dio con Mala costumbre, uno de los temas favoritos de sus seguidores. Después de este éxito, el cantante se dirigió a su público: “Costa Rica, yo creo que ya son años para que yo tenga una relación sentimental con ustedes. ¡Yo quiero escuchar dónde están mis ticas y dónde están los brothers míos también! Las mujeres siempre van a ganar, pero a ustedes los quiero también. ¡Feliz noche desde Colombia para Costa Rica!”, expresó Turizo.

“¿Están listos para darla toda esta noche?”, fue lo último que el artista dijo antes de interpretar Desconocidos, una de sus canciones más populares. Y sí… definitivamente el público dejó claro que estaba listo para pasar un buen rato.

Luego llegaron piezas como La Nota, Déjala que vuelva, Vaina loca y Copa vacía, otras muy queridas por los fans, algo que dejaron claro al no titubear ninguna letra como si de un karaoke se tratara.

El intermedio del show llegó más rápido de lo esperado. El artista aprovechó unos minutos para leer carteles e interactuar con un público que, sin duda, estaba ansioso por disfrutar con su estrella favorita.

“Me encantaría que me subas al escenario y cantes Una lady como tú”, decía uno de los letreros que conmovió al cantante, quien respondió que, más adelante en el show, cuando llegara el turno de ese tema, cumpliría con la petición.

También prometió camisetas al público y se colocó una gorra de Costa Rica antes de contar que el escenario, adornado con espacios que simulaban una casa, nació de la idea de transportar un poco de su infancia a donde quiera que fuera.

Sobre esa tarima interpretó con sentimiento y al ritmo de un dramático piano A nombre tuyo y Dios te cuide, logrando arrancar más de una lágrima a quienes se encontraban sumergidos en los emotivos temas.

Manuel Turizo fue como pocos en Costa Rica

El artista decidió detener el recital en múltiples ocasiones para complacer a sus fanáticos con fotografías e incluso besos en la mejilla.

Una afortunada fue quien consiguió un beso tras jugar varias rondas de piedra, papel o tijera con el cantante, luego de que él la retara a subir a la tarima si le ganaba. A pesar de que perdió en todas las ocasiones, el artista la invitó al escenario conmovido por su insistencia.

Entre bailes y canciones, Manuel Turizo encendió el escenario en Parque Viva en el concierto que presentó en Costa Rica este sábado 9 de agosto. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En medio del tema Quiéreme mientras se pueda, ocurrió un momento inesperado. Una pareja captó la atención del cantante con una propuesta de matrimonio. Ante esto, Turizo interpretó una versión en salsa de la canción mientras bailaba con una bandera de Costa Rica en la mano y les dijo: “Esta es pa’ que la bailen ahí apretao”.

El cantante se salió con la suya y logró que los novios compartieran sus nombres. Jennifer y Juan Carlos, con la bendición del colombiano, dieron inicio a su compromiso, un buen augurio para su relación si le preguntan a cualquiera del público.

Luego, Manuel le dio un giro de 180 grados al show y llegó el turno de la música con tintes mexicanos. Temas como Una cerveza y De lunes a lunes pusieron a bailar a la audiencia. Estas canciones fueron interpretadas como debe ser: con una cerveza tica en la mano derecha, la bandera de Costa Rica en la izquierda y un sombrero vaquero en la cabeza, que completaba el estilo del artista y encendía aún más a sus fans.

Jennifer Álvarez y Juan Carlos Díaz se comprometieron en matrimonio durante el concierto de Manuel Turizo en Costa Rica. (Lilly Arce)

Si alguien pensó que Jennifer y Juan Carlos habían quedado olvidados, estaba equivocado. Para este momento, el cantante los subió al escenario y cumplió el sueño de ambos: les tomó una foto, les dedicó un tierno abrazo y les brindó un sentido “¡Salud!”.

El sentido adiós de Manuel Turizo

Finalmente, llegó el turno de Una lady como tú, el tema que catapultó al colombiano a la fama en 2017, cuando apenas iniciaba su carrera. Una canción que, sin duda, está cargada de nostalgia para aquellos que disfrutaron de una fiesta de garaje o bar en esa época.

Luego, en medio del tema Qué pecado, Manuel pidió detener la música y solicitó ayuda por el micrófono a primeros auxilios, aparentemente porque una fanática en la primera fila no se sentía bien debido al tumulto. Mientras se resolvía la situación, el artista se tomó un trago de alguna bebida espirituosa y preguntó: “¿Todo bien? ¿Seguimos?”. La respuesta fue afirmativa.

El cantante costarricense Dani Maro fue el encargado de calentar el ambiente previo al concierto de Manuel Turizo en Costa Rica. (Lilly Arce)

Así, el escenario se tiñó de rosado mientras el cantante bailaba al ritmo de sus bachatas más sonadas como En privado y La bachata, esta última el público la cantó con tanta fuerza que opacó por completo la voz del mismo Turizo. La emoción aumentó aún más cuando el artista se quitó la camisa en pleno show, dejando sin habla a más de un fanático.

Este acto no fue casual. El cantante aprovechó un cambio de vestuario en el escenario para dejar claro algo: es un artista que, sin duda, gusta de ofrecer un espectáculo para todos los sentidos, y no solo de estar de pie frente al público.

Tras esta pausa, Manuel apareció con una camisa blanca abierta, gorra y pantalones de mezclilla con brillo para interpretar Vaina loca, canción en la que mostró sus dotes de bailarín junto al resto de su equipo.

Qué haces, Vagabundo, Enhorabuena y El merengue fueron las últimas de un setlist que llevó a los fanáticos a un viaje de emociones del que difícilmente se podrán recuperar, pues lloraron, cantaron, gritaron, saltaron e incluso se quedaron sin aire en un concierto que desde el primer minuto se convirtió en mucho más que un espectáculo.