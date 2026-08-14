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Día de la Madre: Estas mujeres inspiran el sueño de Cedes Don Bosco rumbo al Desfile de las Rosas

En enero, 275 niños, jóvenes y adultos de la agrupación representarán a Costa Rica en Pasadena, California; pero detrás de ellos hay madres que dan su vida para que sus hijos brillen y logren la ansiada meta. Estas son sus historias.

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Por Jessica Rojas Ch.
Actualmente la Banda de CEDES Don Bosco es integrada por 265 jóvenes, entre estudiantes y exalumnos, quienes combinan su formación académica con la pasión por la música.
La Banda Cedes Don Bosco está conformada por 275 integrantes, entre ellos niños, jóvenes y adultos. La agrupación representará a Costa Rica en el Desfile de las Rosas 2026. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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