Banda del Cedes Don Bosco, ejemplar

Iniciativas como esta son el camino correcto para combatir la violencia que vivimos hoy, pero no resultan atractivas para un gobierno de cuatro años, porque los frutos se verán 15 años después

Ejemplar el trabajo de los jóvenes de la banda del Cedes Don Bosco, muchos de ellos provenientes de zonas conflictivas del país. Tener una oportunidad como esa les ofrece una verdadera ruta en la vida.








