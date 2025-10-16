Banda del Cedes Don Bosco, ejemplar

Ejemplar el trabajo de los jóvenes de la banda del Cedes Don Bosco, muchos de ellos provenientes de zonas conflictivas del país. Tener una oportunidad como esa les ofrece una verdadera ruta en la vida.

Lamentablemente, los gobiernos invierten muy poco en educación y en generar motivación para los jóvenes de estas comunidades.

Este es el camino correcto para combatir la violencia que vivimos hoy, pero no resulta atractivo para un gobierno de cuatro años, porque los frutos se verán 15 años después… y eso, parece, no les interesa.

Juan Carlos Murillo Gómez, San Pablo de Heredia

Ideal de educación

Tomando en cuenta las conclusiones del Informe del Estado de la Educación, los resultados de las pruebas PISA, la disminución de la población estudiantil, los problemas económicos de muchas familias sin acceso a la educación privada y los recursos limitados del Estado, el Ministerio de Educación debería aspirar a que los kínderes, escuelas y colegios públicos alcancen la calidad de los programas que se ofrecen en los colegios científicos o en los centros subvencionados por el Estado.

En esas instituciones se han obtenido resultados muy positivos, que permiten a los estudiantes lograr buenos puntajes en los exámenes de admisión de las universidades públicas.

Para ello, es necesario mejorar la infraestructura, fortalecer la capacitación y selección del personal docente, elevar los estándares en un segundo idioma y ampliar las actividades científicas, culturales y deportivas, sin descuidar la alimentación ni el transporte de los estudiantes de menos recursos.

José Luis León Barquero, Tibás

Profunda decepción

Los mayores siempre decimos que la edad nos da sabiduría, pero en el caso de Pilar Cisneros, no ha sido así. En su época como periodista, fue un ícono para nuestra generación: denunciaba con valentía y nos hacía sentir orgullo por su compromiso con la verdad.

Hoy, su parcialidad resulta incongruente e incorrecta, tanto para una periodista como para una legisladora. En poco tiempo ha dejado de representar los valores de respeto y lealtad a las instituciones y el cambio que ha promovido en la dinámica política alimenta la confrontación y el odio.

Hoy, su actuar deja una profunda decepción en quienes alguna vez la admiramos.

Amalia Montero Mejía, Escazú

Autoanálisis

El autoanálisis es una necesidad de todo ser humano: reconocer lo que se hace bien o mal y corregirlo para lograr un mejor desempeño.

Cuando se trata de personas que ejercen funciones remuneradas, este ejercicio es aún más necesario. Y cuando se trata de cargos de elección popular (como diputados, ministros o el presidente), se convierte en un deber ineludible, ligado a la responsabilidad del puesto.

No es aceptable que algunos legisladores asuman su cargo como una zona de confort. Resulta preocupante oír que entre ellos mismos se califiquen como “diputados que apenas son para el gasto” o que admitan que ciertos compañeros “no saben a qué vinieron ni dónde están”. A ello se suman comportamientos impropios, como hacer alusiones a marcas de bebidas en el plenario.

He insistido en que es necesario cambiar la forma de elección de nuestros representantes. Pero mientras eso no ocurra, corresponde al electorado examinar con lupa a cada aspirante, para no tener que sonrojarnos cada cuatro años.

Milton González Castro, La Unión

MediSmart

Gracias a los señores de MediSmart por la respuesta; sin embargo, creo que deben hacer referencia a otro decreto ejecutivo del MEIC con el mismo número y año. En el oficial, ningún artículo hace mención a que uno esté obligado a quedarse por tres meses en un contrato que no quiere o impugna, mucho menos faculta al comercio para seguir cobrando.

De hecho, en el punto 2 del artículo 3: Definiciones, menciona que el comercio debe abstenerse de molestar y abusar del consumidor; el artículo 10 los obliga a abstenerse de hacer cobros sobre montos objeto de reclamo o impugnación; mejor aún, el artículo 30 da al consumidor un plazo de sesenta (60) días hábiles para plantear el reclamo y no requiere cumplir ninguna formalidad.

De cualquier forma, mi carta a La Nación no iba dirigida a MediSmart, sino al público en general, para que no cometan el error de autorizarlos a hacer cargos automáticos a sus tarjetas.

Erick M. Brenes Mata, Guachipelín de Escazú

