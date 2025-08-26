El sueño que comenzó en un ‘cole’ de Costa Rica llegará hasta el Desfile de las Rosas

De San José al Desfile de las Rosas: el histórico viaje de la Banda CEDES Don Bosco

Así fue como una banda colegial tica logró llegar al Desfile de las Rosas

El tradicional Desfile de las Rosas se ha convertido en un evento de envergadura mundial, que además de carrozas hermosas, vibrantes sonrisas y bandas sorprendentes, en los últimos años ha visto lucirse a talentosas agrupaciones de Costa Rica.

Para orgullo nuestro, ya son tres ocasiones en las que las calles de Pasadena, en California, se han visto impregnados con el auténtico sabor tico.

Esta alegría se repetirá el 1.° del 2027, cuando la Banda de CEDES Don Bosco (BCDB) se convierta en la primera agrupación colegial costarricense en asistir al popular desfile.

“Será la primera banda colegial de Costa Rica, pero en el ámbito latinoamericano, ya lo lograron agrupaciones de Panamá, México y Puerto Rico”, comentó Solano.

La noticia llegó el pasado 4 de agosto, durante la celebración del 60.º aniversario de la banda; incluso la agrupación costarricense fue la primera en recibir el anuncio y comunicarlo aprovechando la celebración.

Actualmente, la Banda de CEDES Don Bosco es integrada por 265 jóvenes, entre estudiantes y exalumnos; todos ellos combinan su formación académica con la pasión por la música. (Cortesía Banda de CEDES Don Bosco/Cortesía Banda de CEDES Don Bosco)

La sorpresiva revelación desató la emoción de los 265 integrantes, quienes recibieron la confirmación en medio de una jornada marcada por el orgullo estudiantil y la tradición de la orden salesiana, cuyos religiosos fundaron el colegio.

“Ese día, lo que hicimos fue que teníamos programadas varias sorpresas: cantamos cumpleaños y también solicitamos videos a algunos directores de bandas costarricenses, a la exdirectora de la banda y a los directores del intercambio cultural con un colegio en Minnesota. Luego salgo yo junto a otro profesor diciendo: ‘Bueno, chicos, les tenemos una sorpresa’ y sale el video del presidente del festival dando el anuncio”, explicó Solano.

Con los padres de familia en las graderías, personeros de gobierno y los jóvenes, el gimnasio del colegio fue el epicentro de la gran noticia. “Habíamos coordinado una productora con una pantalla LED y apagamos las luces. Con la felicitación hubo algarabía, (los estudiantes estaban) llorando y abrazándose con los papás”, mencionó con emoción el director.

Un proceso exigente

Luis Fernando Solano, director de la BCDB desde 2011, comentó que la preparación para el Desfile de las Rosas comenzó en enero del 2025, luego de una gira que realizaron en Guatemala.

“El proyecto se planeó a mediados del año pasado. La organización del Desfile de las Rosas escoge a las bandas con dos años de anticipación, y el proceso de solicitud para el desfile de 2027 se abrió a inicios de este año y cerró el 15 de mayo”, explicó.

En ese lapso, la banda grabó un video que mostró sus destrezas técnicas y musicales, con movimientos de marcha, giros y coreografías de campo. El material incluyó fragmentos del espectáculo Forever rock y piezas de autoría nacional como Inspiraciones costarricenses y Patria tica.

Además, entregaron cartas de recomendación, sesiones fotográficas de uniformes y una serie de documentos traducidos al inglés.

Así concursó la Banda de CEDES Don Bosco para el Desfile de las Rosas

Preparación hacia Pasadena

La preparación se centrará en los músicos. En este momento la banda cuenta con 265 integrantes, de los cuales 22 son exalumnos y el resto son estudiantes regulares de 10 a 18 años.

“Los exalumnos fungen como instructores y guías de los nuevos integrantes, por lo que se quedan y hacen una especie de voluntariado. Muchos de ellos ya trabajan o estudian, y combinan su trabajo y estudios con su gran pasatiempo que es la música”, explicó Solano.

Aunque la banda tiene un promedio de edad entre los 10 y 24 años, el próximo año tendrán audiciones para los estudiantes nuevos que deseen entrar a la banda, ya que tienen la posibilidad de ampliar su grupo de músicos hasta un 15% de cara al desfile.

La Banda del CEDES Don Bosco celebró su 60 aniversario con la noticia de su participación en el Desfile de las Rosas 2027. (Cortesía Banda de CEDES Don Bosco/Cortesía Banda de CEDES Don Bosco)

Además, la agrupación organizará su viaje a Estados Unidos de la siguiente manera: una comisión asumirá la logística de hospedajes, traslados internos y boletos aéreos, mientras otra definirá la propuesta musical.

“Sabemos que somos la cuarta banda de Costa Rica en participar en el Desfile de las Rosas, después de la Banda del Conservatorio de Arte de Cartago (2005), la Banda Municipal de Acosta (2019) y la Banda de Zarcero (2020 y 2024). Todas tuvieron participaciones muy destacadas, por lo que tenemos que investigar para crear una propuesta que esté a la altura de las que hicieron nuestros colegas en años anteriores”, indicó el director.

La BCDB es bastante conocida y en los últimos años ha destacado en múltiples participaciones, la principal en el Festival de la Luz, en 19 de sus 27 ediciones. De hecho, obtuvo podio en las últimas dos.

Además, realizó giras internacionales en Guatemala, El Salvador, Panamá y Minnesota, lo que consolidó su proyección artística.

Cerca del 70% de los integrantes de la Banda de CEDES Don Bosco proviene de comunidades en condición de riesgo, lo que refuerza su impacto social. (Cortesía Banda de CEDES Don Bosco/Cortesía Banda de CEDES Don Bosco)

Una tradición que trasciende

La banda CEDES Don Bosco nació en 1965 y forma parte de la identidad del Colegio Técnico Don Bosco.

A pesar de que fue hasta hace 60 años que se fundó de manera oficial, su tradición en música y formación se remonta incluso a 1963, antes de la fundación del colegio. Esto porque la orden salesiana, antes de fundar el colegio, ya organiza bandas marciales.

Tanto es así que, según los datos históricos que maneja la banda, fue una de las dos agrupaciones invitadas para interpretar los himnos nacionales en la visita del presidente John F. Kennedy.

La BCDB representa también un proyecto de impacto social. Cerca del 70% de sus integrantes provienen de comunidades en condición de riesgo. Además de la banda de marcha, la institución impulsa big bands, ensambles de concierto y la futura creación de una orquesta sinfónica.

“Para mí, es un gran reto profesional y personal. Conlleva una gran responsabilidad, ya que es un tema país y tenemos la misión de llevar a esta delegación a hacer una muy buena presentación. El gremio de bandas también nos está observando en este momento. Me siento muy orgulloso de estar en esta institución y de comprender la tradición y el prestigio que tiene la banda”, concluyó Solano.