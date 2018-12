“Tengo tres años de ser parte del grupo de baile de la Banda Municipal de Acosta. Llegué al grupo gracias a la insistencia y apoyo incondicional de Ingrid Badilla, una de mis profesoras, quien me insistió que hiciera la audición, a pesar de que yo me negaba porque sabía que no podría costear los pasajes diarios para ir a los ensayos. Sin embargo, desde ese momento, ella me ayudó siempre y lo sigue haciendo”, contó Fuentes.