Despierta cada día creyendo estar en 1994: la increíble historia que inspiró a la película ‘Como si fuera la primera vez’

Michelle Philpots vive atrapada en 1994 y su esposo creó un sistema diario para explicarle la vida que ya no recuerda.

Por La Nación / Argentina / GDA
Una mujer en Reino Unido sufre amnesia desde 1994. Su esposo la guía cada día con notas y fotos que reconstruyen su presente.
Una mujer en Reino Unido sufre amnesia desde 1994. Su esposo la guía cada día con notas y fotos que reconstruyen su presente.







La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

