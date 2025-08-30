Actriz juvenil de la película ‘Si tuviera 30’ reveló que escapó de un culto y que su relación con el líder casi le costó la vida

La actriz Christa B. Allen reveló que estuvo en un culto y que su relación con el líder la obligó a empezar de cero.

Christa B. Allen, conocida por su papel en la película Si yo tuviera 30, reveló que vivió dentro de un culto liderado por su expareja y que la relación con ese hombre puso en riesgo su vida. La actriz tiene actualmente 33 años y se destacó durante su infancia en varias producciones.

A los 13 años interpretó a la versión joven de la protagonista Jennifer Garner en la comedia romántica estadounidense, estrenada en 2004. Con el tiempo, participó en otras series y películas, como Revenge y Destino Final.

Allen decidió relatar su experiencia personal mediante un post en TikTok, aunque evitó divulgar el nombre del líder del culto ni la organización a la que pertenecía. En el video, se mostró caminando con un mensaje que decía: “La sensación de reconstruir su vida después de enamorarse de un líder de culto rico y carismático que arruinó todo”.

En la publicación, la actriz reflexionó sobre las decisiones que la llevaron a esa situación. Indicó que entregó su poder, ignoró su intuición y creyó en promesas irreales en medio de lujos y apariencias.

Añadió que solo logró salir adelante luego de enfrentarse a las preguntas más difíciles sobre su experiencia.

@christaallen let me be very clear: nobody can burn down your life unless you give them access to it. that’s the part I’ve had to own. so I’ve sat with the hardest questions: why did I trust him? why did I hand over my power? why did I silence my own inner knowing? the truth is, he was selling fairytales and from luxurious penthouses and private jets, I foolishly bought in. what I learned is that even if you spend every waking moment with someone— studying, eating, traveling, working, building, dreaming— you still may not KNOW them. especially when you’re dealing with someone who lies as easily as they breathe. that realization shattered me, but it also forced me to rebuild from the ground up. and fire is also cleansing. one day I’ll share the full story, but for now I’m walking forward with feet on solid ground and a heart that knows its strength ❤️‍🔥 ♬ Subway - DYLΛN

Señaló que convivió con una persona que mentía con facilidad y que esa vivencia la obligó a reconstruirse por completo. Indicó que, aunque no ha contado todo lo sucedido, ahora se encuentra estable emocionalmente y en un entorno seguro.

En los comentarios de TikTok, un seguidor expresó apoyo ante su relato. Allen respondió que ahora se siente “maravillosa”.

El medio estadounidense Page Six informó que intentó obtener más detalles de lo ocurrido, pero hasta el momento, la actriz no ha brindado declaraciones adicionales.

La misma publicación recordó que Allen regresó a Los Ángeles en marzo anterior, luego de tres años en Miami, al concluir una “misión espiritual”.

