Madre se vuelve viral tras revelar el nombre de su hija en redes sociales: ‘Dicen que es nombre de perro’

La elección del nombre Bella para una bebé generó bromas y millones de reacciones en redes sociales.

La abogada brasileña Isadora Pesso Loures Costa, de 26 años, eligió para su hija el nombre Bella. La decisión, que parecía perfecta para la familia, provocó opiniones divididas. Mientras algunas personas elogiaron la elección, otras la asociaron con nombres comunes en mascotas.

Con humor, la madre grabó un video relatando la situación y afirmó que ha escuchado en varias ocasiones que dio a su hija “nombre de perro”. La publicación superó 11,7 millones de visualizaciones y generó miles de reacciones en redes sociales. “Dicen que es nombre de perro”, comentó Pesso.

Numerosos usuarios compartieron experiencias similares. Una mujer indicó que su hijo se llama Theo y ha escuchado que hay perros con el mismo nombre.

Otra contó que bautizó a su hija como Kiara, igual que muchas pastores alemanas. Una tercera relató que su hija se llama Betina y que ha conocido más perros que personas con ese nombre.

Cómo eligieron el nombre

Isadora supo que estaba embarazada en 2024 y describió ese momento como una mezcla de sorpresa, alegría, miedo y ansiedad. Junto con su esposo, inició la búsqueda de un nombre, pero no lograban decidirse.

La propuesta llegó de la madre de Isadora. El padre de la niña se enamoró del nombre y hasta compuso una canción para la revelación de sexo. Además, el significado tuvo un valor especial para la pareja: “consagrada a Dios”.

La niña nació el 5 de abril de 2024 y fue registrada como Bella. Desde entonces, su madre ha escuchado repetidas veces la asociación con nombres de perros.

Pese a los comentarios, aseguró que el nombre le parece hermoso y que se ajusta a la personalidad de la pequeña, que ahora tiene cuatro meses.

