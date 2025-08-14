Viva

Madre se vuelve viral tras revelar el nombre de su hija en redes sociales: ‘Dicen que es nombre de perro’

Un video sobre la elección del nombre Bella para una niña provoca un intenso debate en redes sociales

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La elección del nombre Bella para una bebé generó bromas y millones de reacciones en redes sociales.
La elección del nombre Bella para una bebé generó bromas y millones de reacciones en redes sociales. (@isadora_lourees/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBrasilNombresRedes sociales
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.