Hombre murió asfixiado tras caerle encima su pareja en accidente doméstico en Portugal

Accidente doméstico en Oporto terminó con la vida de un hombre al quedar prensado bajo su pareja

Por O Globo / Brasil / GDA
Hombre de 59 años murió en Oporto, Portugal, tras ser prensado por su pareja en un accidente doméstico.
Hombre de 59 años murió en Oporto, Portugal, tras ser prensado por su pareja en un accidente doméstico. (Canva/Canva)







Portugal
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

