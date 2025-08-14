Hombre murió asfixiado tras caerle encima su pareja en accidente doméstico en Portugal

Hombre de 59 años murió en Oporto, Portugal, tras ser prensado por su pareja en un accidente doméstico.

Un hombre de 59 años murió en un accidente doméstico ocurrido la madrugada del lunes en Campanhã, distrito de Oporto, Portugal. El incidente fue reportado por el tabloide británico The Sun.

Según medios locales, la víctima, de complexión delgada, se encontraba acostada en el suelo cuando su pareja, de aproximadamente 100 kg, perdió el equilibrio al levantarse de la cama y cayó sobre él.

La mujer quedó atrapada entre la cama y la pared, sin poder moverse. Vecinos escucharon sus gritos y acudieron a ayudarla.

De acuerdo con el diario portugués Correio da Manhã, cinco personas lograron levantarla y liberarla del cuerpo del hombre.

Cuando los bomberos y paramédicos llegaron al lugar, el hombre estaba inconsciente. A pesar de los intentos de reanimación, sufrió una parada cardiorrespiratoria y murió en el sitio.

Las autoridades realizaron una investigación y concluyeron que se trató de un accidente, descartando cualquier indicio de delito. La causa oficial de muerte fue asfixia accidental.

La mujer recibió atención psicológica tras el suceso. Según la prensa local, la pareja convivía desde hacía varios años, aunque no habían formalizado su unión.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.