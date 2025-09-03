Viva

Preservación muscular y una nueva nariz: lo que hizo ‘La Roca’ para quedar irreconocible en una película, con 27 kg menos

Dwayne Johnson dejó atrás su imagen habitual para interpretar a un luchador de MMA

Por O Globo / Brasil / GDA
Dwayne Johnson sorprendió al aparecer con casi 30 kilos menos para interpretar al luchador Mark Kerr en The Smashing Machine.
El actor bajó 27 kilos y cambió su cara para interpretar a un luchador de MMA con adicciones, en un papel aplaudido en Venecia. (TIZIANA FABI/AFP)







