Preservación muscular y una nueva nariz: lo que hizo ‘La Roca’ para quedar irreconocible en una película, con 27 kg menos

El actor bajó 27 kilos y cambió su cara para interpretar a un luchador de MMA con adicciones, en un papel aplaudido en Venecia.

Dwayne Johnson, conocido mundialmente como La Roca, apareció irreconocible durante el Festival de Cine de Venecia. El actor presentó su nueva película La Máquina: The Smashing Machine, donde interpretó al exluchador de artes marciales mixtas Mark Kerr.

Para el papel, bajó cerca de 27 kilos y cambió por completo su apariencia, lo que generó una ovación de 15 minutos en la proyección.

El radical cambio físico obedeció a una exigente preparación. Según explicó el entrenador personal Kunal Makwana al Daily Mail, el programa de entrenamiento priorizó la fuerza muscular para evitar pérdida de masa. Incluyó también ejercicios de cardio, rutinas de alta intensidad y prácticas específicas de combate.

Makwana indicó que lograr ese nivel de transformación en alguien con la contextura de Johnson exigió una disciplina extrema. La dieta fue estricta, con énfasis en un déficit calórico controlado y una alta ingesta de proteínas magras como pollo, pescado y huevos. También incluyó vegetales y porciones medidas de carbohidratos complejos como arroz o camote.

Cada comida fue pesada con precisión. Johnson evitó por completo productos procesados, refrigerios o comida rápida durante todo el proceso.

Además de la pérdida de peso, Johnson sometió su rostro a una transformación notoria. El encargado del cambio fue el reconocido maquillador Kazu Hiro, quien explicó a la revista Variety que la modificación incluyó una reconstrucción del tabique nasal, prótesis en la frente y una línea capilar diferente para asemejarse al rostro de Kerr.

Hiro detalló que el nuevo diseño facial enfrentó complicaciones por el sudor durante las escenas de lucha. Afirmó que el “nuevo nariz” tendía a despegarse por la transpiración, a pesar del tipo de adhesivo utilizado. La situación requirió constantes ajustes en el set.

La película, dirigida por Benny Safdie y protagonizada también por Emily Blunt, narra el ascenso del bicampeón de peso pesado del UFC en los años 90, y su caída por problemas con las adicciones. Johnson asumió el papel en un giro que lo aleja del cine de acción tradicional.

El actor, que padece de trastornos intestinales, logró mantener su musculatura con ayuda médica y supervisión especializada. El resultado sorprendió al público, tanto por el compromiso actoral como por el impacto visual.

