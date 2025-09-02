Viva

Dwayne ‘La Roca’ Johnson llora profundamente tras recibir ovación por la película donde perdió 30 kilos

El público aplaudió de pie durante 15 minutos a ‘La Roca’ en Venecia, impactado por su transformación física para un papel exigente

Por O Globo / Brasil / GDA
El actor emocionó al público de Venecia con una ovación de 15 minutos tras perder 30 kilos para su más reciente interpretación.
El actor emocionó al público de Venecia con una ovación de 15 minutos tras perder 30 kilos para su más reciente interpretación. (Archivo/Screenshot /Archivo/Screenshot)







