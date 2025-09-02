Dwayne ‘La Roca’ Johnson llora profundamente tras recibir ovación por la película donde perdió 30 kilos

El actor emocionó al público de Venecia con una ovación de 15 minutos tras perder 30 kilos para su más reciente interpretación.

El actor Dwayne Johnson, conocido como La Roca, lloró profundamente durante la proyección de The Smashing Machine en el Festival de Cine de Venecia. El público lo aplaudió de pie por 15 minutos después de la función del 1.º de setiembre.

Un video mostró al actor de 53 años frotándose los ojos mientras Emily Blunt, su compañera de elenco, lo abrazaba en medio de la ovación.

La crítica internacional destacó su radical transformación física tras perder 30 kilos y señaló que podría ser candidato al Oscar 2026 a Mejor Actor por este papel.

Una interpretación centrada en la lucha personal

La película, dirigida por Benny Safdie, narra la vida del luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr, quien fue dos veces campeón del UFC. El guion se enfoca en sus batallas contra la adicción a medicamentos controlados y en las dos sobredosis que sufrió.

En la alfombra roja de Venecia, Johnson posó con Emily Blunt y el propio Mark Kerr.

La prensa recordó que Venecia suele marcar el inicio de las campañas rumbo al Oscar. Brendan Fraser con La ballena (2022) y Adrien Brody con El brutalista (2024) recibieron ovaciones similares y luego ganaron la estatuilla a Mejor Actor.

El proyecto de Safdie cuenta con el respaldo de la productora A24, reconocida por impulsar cintas premiadas en ediciones recientes.

