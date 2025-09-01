El cambio extremo de Dwayne ‘La Roca’ Johnson sorprende: bajó casi 30 kilos para su nuevo papel en el cine

Dwayne Johnson sorprendió al aparecer con casi 30 kilos menos para interpretar al luchador Mark Kerr en The Smashing Machine.

El actor Dwayne La Roca Johnson, de 53 años, sorprendió al público por su nueva apariencia durante un evento reciente en Venecia, Italia.

Su cambio físico se volvió viral en redes sociales por una razón específica: bajó casi 30 kilos para interpretar al peleador de artes marciales mixtas Mark Kerr en la película The Smashing Machine.

Según informó el medio The Times of India, Johnson redujo su peso de 136 kilos a 109 kilos para preparar el exigente personaje. En la conferencia de prensa del filme, el actor explicó que deseaba alejarse de los estereotipos de Hollywood, donde se le encasilló por su éxito comercial.

Dwayne La Roca Johnson (TIZIANA FABI/AFP)

Durante el encuentro con la prensa, comentó que muchas veces en la industria del cine se prioriza la taquilla, lo que puede limitar las posibilidades artísticas. Añadió que su interés por este papel surgió de un deseo profundo por explorar una nueva faceta en su carrera.

Johnson también aseguró que el apoyo de su entorno fue clave para asumir el reto. Mencionó que personas cercanas lo impulsaron a aceptar este desafío actoral y físico.

A pesar de sus declaraciones, la mayor atención se centró en su aspecto físico. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre su delgadez.

La cinta The Smashing Machine narra la vida de Mark Kerr, un exluchador de MMA cuya carrera estuvo marcada por el éxito deportivo y las luchas personales. El rol representa uno de los proyectos más desafiantes en la carrera de Johnson.

