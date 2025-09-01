Viva

El cambio extremo de Dwayne ‘La Roca’ Johnson sorprende: bajó casi 30 kilos para su nuevo papel en el cine

Dwayne ‘La Roca’ Johnson cambió su cuerpo para dar vida a un luchador

Por O Globo / Brasil / GDA
Dwayne Johnson sorprendió al aparecer con casi 30 kilos menos para interpretar al luchador Mark Kerr en The Smashing Machine.
