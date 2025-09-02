Gwyneth Paltrow lanza fuerte confesión sobre su imagen: ‘Nadie me va a entender hasta que esté muerta’

Paltrow expresó que se siente incomprendida y criticó los estereotipos que marcan su imagen pública.

La actriz Gwyneth Paltrow manifestó que considera que solo será comprendida después de morir. Aseguró que su vida ha sido extraña y afirmó que no logra entender cómo se ha construido públicamente la narrativa sobre su persona.

La artista, quien ganó un Óscar a Mejor Actriz en 1999 por su papel en Shakespeare in Love (1998), abordó este tema durante su participación en el pódcast The Cutting Room Floor.

Indicó que, aunque nunca creó una versión pública de sí misma, existe una narrativa externa que no refleja lo que realmente es.

A sus 52 años, Paltrow sostuvo que ha vivido durante décadas con una representación externa intensa, una especie de avatar que no reconoce como propio. Reconoció que comprende por qué se genera ese personaje, aunque lo atribuyó a clichés y visiones reduccionistas.

Recordó que, al igual que cualquier ser humano, le duele cuando alguien lo representa de forma distorsionada o lo malinterpreta intencionalmente. También reflexionó sobre las consecuencias de dejar de intentar corregir esas percepciones erróneas.

La protagonista de cintas como Se7en (1995) también mencionó que nunca dijo muchas de las cosas que se le atribuyen públicamente. Agregó que ha intentado meditar sobre cómo afectaría su vida si dejara de corregir esas interpretaciones.

Gwyneth Paltrow se mantuvo alejada del cine desde su participación en Avengers: Endgame (2019).

Sin embargo, regresará a la pantalla grande con el filme Marty Supreme, una biografía del tenista de mesa estadounidense Marty Reisman (1930-2012), interpretada por Timothée Chalamet.

El estreno está programado para el próximo mes de diciembre en Estados Unidos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.