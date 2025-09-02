Misterio en foto de Sofía Vergara: borró a Tom Brady de una foto y desató rumores sobre su romance de verano

Vergara eliminó a Brady de una foto y reforzó versiones de que su relación sería solo un amor de verano.

La actriz Sofía Vergara publicó un álbum de fotos en sus redes sociales en el que eliminó la imagen del exjugador de fútbol americano Tom Brady, tras versiones sobre un posible distanciamiento en su relación.

La fotografía original, compartida semanas atrás, mostraba a ambos juntos. En la versión difundida el 1.º de setiembre solo se observó una parte de Brady.

LEA MÁS: Shakira y Antonio de la Rúa: nueva aparición en concierto en México reaviva rumores de reconciliación

Los rumores sobre el supuesto vínculo sentimental iniciaron en los primeros meses de 2025. En julio circularon imágenes que los mostraban sentados lado a lado durante una cena en el yate Luminara.

En la reciente publicación, Vergara acompañó las fotos con un mensaje en el que brindó por el verano. La prensa internacional informó en las últimas semanas que el romance habría perdido fuerza.

Fuentes cercanas a la actriz señalaron al New York Post que la relación se trataba de un “amor de verano” sin perspectivas de consolidarse a largo plazo.

Brady estuvo casado con la modelo Gisele Bündchen entre 2009 y 2022, con quien tuvo dos hijos. También tiene un hijo mayor de un vínculo previo.

Vergara estuvo casada con el actor Joe Manganiello entre 2015 y 2024, y con el empresario Joe Gonzalez entre 1991 y 1993. La protagonista de Modern Family y Griselda es madre de Manolo Gonzalez Vergara, de 33 años.

LEA MÁS: El cambio extremo de Dwayne ‘La Roca’ Johnson sorprende: bajó casi 30 kilos para su nuevo papel en el cine

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.