Shakira y Antonio de la Rúa: nueva aparición en concierto en México reaviva rumores de reconciliación

El reencuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa reactivó rumores sobre una posible relación, aunque versiones indican que se trata de una alianza laboral.

Un video grabado durante el concierto de Shakira en Ciudad de México reactivó los rumores sobre una posible reconciliación con su expareja Antonio de la Rúa.

La imagen, tomada el sábado 30 de agosto en el estadio GNP, mostró al empresario argentino en las gradas mientras la artista interpretaba Días de Enero, canción que compuso cuando mantenía una relación con él.

LEA MÁS: Antonela Roccuzzo mostró sin querer la foto que tiene de Messi como fondo de su celular

La grabación, publicada por una asistente al espectáculo, mostró a De la Rúa observando la presentación desde su asiento, con una expresión seria, mientras miles de personas iluminaban el lugar con las luces de sus celulares. Este gesto fue interpretado por seguidores como un momento cargado de simbolismo.

Reapariciones alimentan especulaciones

Este no fue un hecho aislado. Según el medio Ecuavisa, De la Rúa ha acompañado a la artista en varios momentos recientes, tanto en su gira internacional como en espacios más personales.

Hace unas semanas, ambos fueron vistos en un restaurante de Miami, compartiendo una comida en compañía de Milan y Sasha, los hijos que la cantante tuvo con el exfutbolista Gerard Piqué. Testigos aseguraron que la cita se realizó en total discreción, sin cámaras ni cobertura mediática.

Además, en conciertos realizados en Estados Unidos y Canadá, De la Rúa habría sido parte del equipo técnico y del círculo cercano de la colombiana, según evidencias fotográficas donde portaba una acreditación de staff.

Presencia familiar en eventos clave

En marzo, la hija de Antonio de la Rúa, llamada Zulú, participó en un concierto de Shakira en Buenos Aires. Esa noche también asistieron Aíto de la Rúa y la actriz Calu Rivero.

Las imágenes del encuentro fueron compartidas por Agustina de la Rúa en redes sociales, lo que avivó más los comentarios sobre una cercanía persistente entre las familias.

Ni la cantante ni el empresario han ofrecido declaraciones sobre el estado actual de su relación. Sin embargo, cada aparición conjunta impulsa nuevas especulaciones entre seguidores y medios internacionales.

LEA MÁS: Scarlett Johansson y Jonathan Bailey vuelven a desatar rumores con nueva imagen provocadora

Shakira y Antonio de la Rúa se reúnen en Miami

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.