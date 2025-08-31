Antonela Roccuzzo mostró sin querer la foto que tiene de Messi como fondo de su celular

Una foto de Messi besando la copa del mundo es la imagen que Antonela Roccuzzo eligió como fondo de pantalla de su celular.

Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista Lionel Messi, ha ganado gran simpatía por su carácter discreto, su constante sonrisa y el firme respaldo que brinda a su familia. En muchas ocasiones, ha permitido ver aspectos íntimos de su vida personal a través de redes sociales.

Sin embargo, un reciente momento captado por las cámaras durante un partido del Inter Miami dejó al descubierto un detalle que emocionó a los seguidores del fútbol.

El miércoles 27 de agosto, el Chase Stadium fue el escenario de la semifinal de la Leagues Cup, donde el Inter Miami enfrentó al Orlando City. El encuentro marcó el regreso de Messi como titular luego de una lesión que lo mantuvo fuera por varias jornadas.

El equipo visitante anotó primero, pero en el segundo tiempo, el astro argentino respondió con un penal que niveló el marcador y luego, a pocos minutos del final, logró un segundo gol decisivo que llevó a su equipo a la final.

Como en muchas otras ocasiones, la familia de Messi estuvo presente en la zona VIP del estadio. Antonela Roccuzzo presenció el encuentro junto a Thiago, de 12 años, y Mateo, de 9. Ciro, de 7 años, no fue captado por las cámaras en esa ocasión.

Una foto de Messi besando la copa del mundo es la imagen que Antonela Roccuzzo eligió como fondo de pantalla de su celular. (@juan__ch0/IG)

Uno de los aspectos más comentados del partido no fue únicamente el desempeño de Messi, sino un detalle personal de Roccuzzo. En una de las imágenes que circularon ampliamente, se le observó con su teléfono celular desbloqueado en la mano. La cámara logró captar la imagen elegida como fondo de pantalla de inicio: una fotografía de Lionel Messi besando la copa del mundo, tomada en el Estadio Lusail tras la final contra Francia en Qatar.

No es la primera vez que se filtra una imagen de su celular. En agosto de 2023, durante otro partido del Inter Miami, se había visto que la pantalla de bloqueo mostraba una foto familiar de los cinco integrantes de la familia Messi, también tomada en el campo de juego de Qatar. No se ha confirmado si esta imagen continúa siendo utilizada o si fue reemplazada por la nueva.

Lionel Messi besó la copa luego de ganarla en Qatar en el 2022. (PAUL ELLIS/AFP)

Sin embargo, esa foto grupal tiene un valor emocional importante para la pareja. Roccuzzo la colocó como imagen de perfil en su cuenta de Instagram, y Tomás Messi, sobrino de Lionel, comentó en 2023 que el futbolista la tenía en su perfil de WhatsApp.

Otro momento cargado de emoción ocurrió durante el mismo partido contra Orlando City. Luego de marcar su segundo gol, Messi corrió hacia el sector donde se encontraba su familia.

Extendió los brazos para que los niños pudieran acercarse y abrazó a Thiago y Mateo, quienes lo esperaban de pie junto al área VIP. A pocos metros, Roccuzzo observaba la escena con una expresión de orgullo y afecto.

