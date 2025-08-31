Viva

Antonela Roccuzzo mostró sin querer la foto que tiene de Messi como fondo de su celular

La imagen que tiene Antonela Roccuzzo como fondo de pantalla generó reacciones por lo que representa para la familia Messi

Por La Nación / Argentina / GDA
Antonela Roccuzzo
Una foto de Messi besando la copa del mundo es la imagen que Antonela Roccuzzo eligió como fondo de pantalla de su celular.







