Tiene 65 años, descubrió que la hermana de su novio era en realidad la esposa

Una mujer británica descubrió que la “cuñada” de su novio era su esposa. El caso fue expuesto en el programa '90 Day Fiancé UK'.

Zena, una mujer británica de 65 años, viajó a Gambia como turista y allí conoció a Ebrima, un camarero de 44 años.

Entre ambos surgió una relación sentimental que creció rápidamente y terminó en compromiso. Sin embargo, un detalle familiar revelado por accidente provocó un giro inesperado.

La historia fue contada en el programa 90 Day Fiancé UK, donde se reveló que el romance comenzó cuando él le regaló flores y la invitó a salir, Zena aceptó. Desde entonces sostuvieron una relación a distancia marcada por altibajos, sospechas y descubrimientos que comprometieron la confianza entre ambos.

Zena explicó que comenzó a sospechar cuando visitó a la supuesta hermana de Ebrima. Durante ese encuentro escuchó a un niño llamarlo “papá”, en lugar de “tío”.

Esa observación la llevó a pensar que la mujer no era su hermana, sino su esposa. Aunque Ebrima negó la acusación, las dudas aumentaron.

La relación atravesó más episodios de desconfianza. Zena descubrió que él había mentido sobre no tener cuenta en Facebook. La nieta de la británica encontró el perfil del hombre, donde mantenía contacto con varias mujeres.

A pesar de esas señales, ella le dio el beneficio de la duda y continuó con la relación. Las diferencias culturales también influyeron. Ebrima, quien profesa la religión musulmana, le pidió que dejara de consumir alcohol y que evitara usar ropa ajustada. Mientras tanto, Zena le ofrecía obsequios constantes, como dinero en efectivo y un iPhone.

De acuerdo con el medio británico LADBible, Ebrima reconoció en el programa que su deseo de trasladarse a Inglaterra estaba motivado por las pocas oportunidades laborales y los bajos salarios en Gambia.

Esta confesión alimentó la desconfianza de la familia de Zena, que dudó sobre sus verdaderas intenciones.

Pese a todo lo ocurrido, ambos mantienen su relación a distancia y continúan juntos.

