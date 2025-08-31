Viva

Tiene 65 años, descubrió que la hermana de su novio era en realidad la esposa

Zena viajó como turista y terminó comprometida con un hombre 20 años menor. Lo que descubrió en su casa cambió su vida para siempre

Por La Nación / Argentina / GDA
Una mujer británica descubrió que la “cuñada” de su novio era su esposa. El caso fue expuesto en el programa '90 Day Fiancé UK'.
Una mujer británica descubrió que la “cuñada” de su novio era su esposa. El caso fue expuesto en el programa '90 Day Fiancé UK'. (TLC/TLC)







La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

