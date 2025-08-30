¿Quién es la princesa de Dubai, heredera de $4.000 millones, que se comprometió con el ex de Khloé Kardashian?

La princesa Sheikha Mahra se comprometió con French Montana, ex de Khloé Kardashian, meses después de divorciarse.

La princesa de Dubai, Sheikha Mahra, de 31 años, se comprometió con el rapero French Montana durante la Semana de la Moda de París, evento en el que el artista debutó como modelo para la colección Primavera-Verano 2026 de la marca 3.PARADIS.

La relación entre ambos comenzó a generar atención en 2024, cuando se les vio juntos en recorridos por los Emiratos Árabes Unidos y compartiendo cenas en restaurantes.

LEA MÁS: Despierta cada día creyendo estar en 1994: la increíble historia que inspiró a la película ‘Como si fuera la primera vez’

Sheikha Mahra es hija del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emir de Dubai y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos desde 2006. Bajo su liderazgo se desarrollaron megaproyectos como el Burj Khalifa y las Palm Islands, que transformaron Dubai en un destino turístico moderno. En 2011, la revista Forbes estimó su fortuna en $4.000 millones.

Pese a su condición de heredera, Mahra inició su propio emprendimiento. En 2023 concluyó sus estudios en relaciones internacionales y fundó su marca de perfumes Mahra M1, la cual promociona activamente en redes sociales.

En su vida personal, Mahra enfrentó recientemente una separación. En julio de 2024, anunció públicamente su divorcio del jeque Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum, con quien se había casado en mayo de 2023. A través de una publicación en Instagram, luego eliminada, comunicó que daba por finalizado su matrimonio, utilizando una fórmula tradicional del islam.

La princesa Sheikha Mahra se comprometió con French Montana, ex de Khloé Kardashian, meses después de divorciarse. (@marwa.alzarounii/IG)

La pareja tuvo una hija en mayo de 2024, a quien llamaron Sheikha Mahra bint Mana bin Mohammed Al Maktoum. Desde junio, la princesa había compartido señales de distancia con su entonces esposo, al aparecer sola con su hija en redes sociales.

Los rumores sobre su romance con French Montana, de 40 años, comenzaron en octubre de 2024. Ella compartió fotografías junto al artista durante un recorrido por Dubai. Luego, ambos aparecieron tomados de la mano en actividades públicas de la Semana de la Moda en París.

Desde ese momento, se les ha observado juntos en varios restaurantes y destinos internacionales, incluyendo parques temáticos como Disneylandia. También publicaron imágenes escribiendo sus nombres en un candado en París.

El compromiso fue confirmado en junio de 2025 mediante una declaración oficial, en la que se indicó que ambas familias apoyan la unión. Sin embargo, no se revelaron fechas ni detalles sobre la ceremonia.

La princesa Sheikha Mahra se comprometió con French Montana, ex de Khloé Kardashian, meses después de divorciarse. (@marwa.alzarounii/IG)

French Montana, cuyo nombre real es Karim Kharbouch, nació en Marruecos y creció en Estados Unidos. Su relación más conocida ocurrió en 2014 con Khloé Kardashian, quien entonces atravesaba un proceso de divorcio. En una entrevista con la revista Elle, el rapero explicó que involucrarse con personas en medio de una separación puede ser emocionalmente complicado.

Posteriormente, declaró a Haute Living que su vínculo con Kardashian fue real y sin conflictos, y que mantienen una relación amistosa hasta la fecha.

El desenlace de su nueva relación con Sheikha Mahra se mantiene reservado, aunque las apariciones públicas indican una consolidación del vínculo.

LEA MÁS: Actriz juvenil de la película ‘Si tuviera 30’ reveló que escapó de un culto y que su relación con el líder casi le costó la vida

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.