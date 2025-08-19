¿Shakira volvió con Antonio de la Rúa? Esto es lo que se sabe

El reencuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa reactivó rumores sobre una posible relación, aunque versiones indican que se trata de una alianza laboral.

La cantante Shakira y el abogado argentino Antonio de la Rúa volvieron a coincidir en público, 14 años después de haber finalizado su relación sentimental. La reunión, que tuvo lugar en un lujoso restaurante de Miami, se viralizó en redes sociales tras la difusión de un video en el que ambos se muestran sonrientes y relajados.

El reencuentro generó una ola de comentarios, muchos de ellos relacionados con la posibilidad de que estén reanudando una relación sentimental. En las imágenes compartidas en redes, ambos lucen tranquilos y en un ambiente íntimo, acompañados por Milan y Sasha, los hijos que la artista tuvo con Gerard Piqué.

LEA MÁS: Esto es lo que pide Georgina Rodríguez si se separa de Cristiano Ronaldo: ¿Cuánto recibiría por mes?

Este encuentro ocurrió pocos días después de que Shakira ofreciera un concierto en Tijuana, México, donde interpretó el tema Día de enero, canción que compuso durante su romance con De la Rúa. Durante ese espectáculo, la colombiana recordó a quienes están presentes “para siempre”, lo que encendió aún más la curiosidad sobre su actual vínculo con el abogado.

¿Reconciliación o reunión laboral?

Aunque las imágenes provocaron una ola de especulaciones, el periodista Alex Rodríguez aseguró en el programa Siéntese quien pueda que el motivo del encuentro fue estrictamente profesional.

Según explicó, De la Rúa gestiona asuntos legales y financieros de la cantante y habría sido clave durante el proceso con Hacienda en España, luego de su ruptura con Piqué.

Rodríguez también afirmó que la relación entre ambos es cercana y de mucha confianza, y que Shakira considera integrarlo como Tour Manager en su actual gira Las mujeres ya no lloran. Incluso se mencionó que trabajan juntos desde hace semanas.

No es por inventar con chismes, pero OMG esto de que Shakira y Antonio de la Rua estén en el mismo restaurante y sentados uno al lado del otro es inexplicable... Todavía no me la creo. pic.twitter.com/JHSoDUYgHh — SHAKIRA STATES | stan account (@shakirastates) August 16, 2025

Vínculo inquebrantable

Desde el inicio de 2024, varios gestos públicos entre ambos generaron comentarios sobre un posible acercamiento. Uno de los más comentados fue un “me gusta” de Antonio en una publicación de Shakira por el Día de la Madre.

Más adelante, durante una presentación en Argentina, la cantante invitó al escenario a Zulu, la hija del abogado, lo que evidenció una relación fluida y cercana entre ambas familias.

Este tipo de señales ha mantenido viva la atención sobre el vínculo entre ellos, especialmente porque su historia estuvo marcada por el éxito profesional y por un pasado sentimental que dejó huella en el público.

Shakira y Antonio de la Rúa se reúnen en Miami

Una relación que marcó una era

Shakira y Antonio de la Rúa iniciaron su relación en el año 2000, tras conocerse en una cena en Buenos Aires. Durante 11 años compartieron una vida en pareja que trascendió lo personal, pues él también fue su mánager y asesor.

Juntos impulsaron la internacionalización de la carrera de la colombiana, especialmente con el lanzamiento del disco Laundry Service, que incluyó éxitos como Whenever, Wherever.

Pese al éxito, la separación en 2011 no fue pacífica. De la Rúa la demandó por $100 millones, alegando que su gestión había sido fundamental en la consolidación artística de Shakira. Ella, por su parte, respondió con una contrademanda por $6 millones.

Las batallas legales incluyeron intentos por congelar cuentas bancarias y disputas sobre propiedades en Punta del Este. Sin embargo, años después decidieron finalizar los procesos judiciales y mantener la relación en buenos términos.

LEA MÁS: Taylor Swift anunció su nuevo álbum: todo lo que se sabe sobre ‘The Life of a Showgirl’

De un amor interrumpido a una nueva etapa

La historia entre Shakira y Antonio se volvió aún más compleja con la aparición de Gerard Piqué, quien inició una relación con la artista poco tiempo después del final con De la Rúa. La polémica se intensificó cuando se supo que el vínculo con el futbolista comenzó cuando la relación con el abogado aún no se había cerrado del todo.

Ahora, más de una década después de la ruptura y tras un escandaloso divorcio con Piqué, el reencuentro con De la Rúa ocurre en un momento de estabilidad emocional y profesional para la cantante. Aunque ninguno ha confirmado una reconciliación amorosa, los gestos públicos y las colaboraciones recientes sugieren que están escribiendo una nueva etapa en su historia personal y profesional.

LEA MÁS: Madonna insta al papa León XIV a visitar Gaza y alerta: ‘No hay más tiempo’

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.