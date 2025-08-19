Viva

¿Shakira volvió con Antonio de la Rúa? Esto es lo que se sabe

Una cena en Miami entre la cantante y su exnovio, después de 14 años de distancia, reactivó las especulaciones sobre una posible reconciliación sentimental

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez y La Nación / Argentina / GDA
El reencuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa reactivó rumores sobre una posible relación, aunque versiones indican que se trata de una alianza laboral.
El reencuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa reactivó rumores sobre una posible relación, aunque versiones indican que se trata de una alianza laboral. (Video de redes sociales/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGShakiraAntonio de la Rúa
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.