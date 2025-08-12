El Mundo

Madonna insta al papa León XIV a visitar Gaza y alerta: ‘No hay más tiempo’

Madonna pidió al papa León XIV visitar Gaza y llevar ayuda a los niños afectados por la guerra

Por O Globo / Brasil / GDA
La cantante instó al papa León XIV a visitar Gaza y abrir el paso a ayuda humanitaria, en un mensaje que tuvo eco global
La cantante instó al papa León XIV a visitar Gaza y abrir el paso a ayuda humanitaria, en un mensaje que tuvo eco global (AFP/AFP)







notas iaJGGMadonnaLeón XIVVaticano
