Madonna insta al papa León XIV a visitar Gaza y alerta: ‘No hay más tiempo’

La cantante instó al papa León XIV a visitar Gaza y abrir el paso a ayuda humanitaria, en un mensaje que tuvo eco global

La cantante Madonna hizo un llamado al papa León XIV este lunes, a través de sus redes sociales, para que visite Gaza y brinde ayuda a los niños afectados por el conflicto. Afirmó que la política no podía generar cambios, sino la conciencia, por lo que decidió dirigirse a “un hombre de Dios”.

Madonna pidió que el pontífice viaje al territorio palestino antes de que sea tarde. Expresó que, como madre, no soportaba ver el sufrimiento de los menores y consideró que los niños pertenecen a todos.

LEA MÁS: Lo echaron tras descubrir secretos en el Vaticano y ahora pide hablar con León XIV: ‘A Francisco le ocultaron la verdad’

Señaló que él sería la única persona a la que no le negarían la entrada y solicitó que se abrieran los portones para la ayuda humanitaria con el fin de salvar vidas inocentes.

La publicación coincidió con el cumpleaños de su hijo Rocco. Madonna comentó que el mejor regalo que podía darle era pedir a todos que ayudaran a salvar a los menores atrapados en el fuego cruzado.

En el mismo mensaje, en el que también promovió donaciones para Gaza, indicó que no buscaba señalar culpables ni tomar partido y que su único objetivo era evitar que murieran de hambre.

Repercusión internacional

La revista Rolling Stone describió el mensaje como una carta breve pero poderosa dirigida al papa, subrayando la frase “No hay más tiempo”.

El canal británico Sky News resaltó el tono de urgencia y la misma frase para destacar la solicitud de que el papa viajara a Gaza.

La cadena ABC News informó que la artista pidió al pontífice visitar el enclave “antes de que sea tarde” en medio de la crisis humanitaria.

La emisora ABC 7 Chicago enfatizó que Madonna solicitó que el papa lleve “su luz” a los niños antes de que la situación empeore.

LEA MÁS: León XIV sorprendió a un millón de jóvenes en Roma y mostró una nueva imagen en su primer gran evento

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.