Esto es lo que pide Georgina Rodríguez si se separa de Cristiano Ronaldo: ¿Cuánto recibiría por mes?

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están comprometidos oficialmente, pero no todo en su historia gira en torno al romance y los anillos de millones de dólares.

Detrás del glamour, existe también una estrategia legal y financiera para resguardar los intereses de ambos en caso de una eventual separación. Y lo que se ha revelado sobre ese pacto está dando mucho de qué hablar.

Según la revista portuguesa TV Guia, la pareja no habría firmado un acuerdo prenupcial tradicional, pero sí un pacto privado que fue establecido tras el nacimiento de su hija Alana Martina. El objetivo: garantizar la estabilidad de Georgina y su familia si algún día el amor con el futbolista más famoso del mundo se termina.

¿Qué recibiría Georgina si se separan?

El acuerdo contempla que Georgina Rodríguez tendría derecho a una pensión mensual de $114.000 de por vida, una cifra que supera el salario anual de muchos deportistas profesionales.

Además, se convertiría en la propietaria exclusiva de la lujosa mansión que comparten en el barrio La Finca, en Madrid, una de las zonas más exclusivas de España.

Ambas condiciones estarían pensadas para asegurar su bienestar personal y el de los hijos que cría junto a Cristiano, tanto los biológicos como los adoptivos.

Aunque el reciente compromiso sugiere que la relación está más fuerte que nunca, el acuerdo demuestra que también existe una visión pragmática del futuro. En lugar de dejarlo todo al azar, la pareja decidió blindar su vínculo con un respaldo económico claro.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.