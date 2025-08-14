Viva

Georgina Rodríguez y su transformación: ¿Cómo ha cambiado durante 9 años de relación con Cristiano Ronaldo?

El cambio estético de Georgina Rodríguez provoca miles de reacciones luego de que Cristiano Ronaldo le entregara un anillo millonario

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Las imágenes actuales y pasadas de Georgina Rodríguez generaron comparaciones tras el anuncio de su compromiso con Cristiano Ronaldo. (Netflix para LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGGeorgina RodríguezCristiano RonaldoCR7
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.