Georgina Rodríguez y su transformación: ¿Cómo ha cambiado durante 9 años de relación con Cristiano Ronaldo?

Las imágenes actuales y pasadas de Georgina Rodríguez generaron comparaciones tras el anuncio de su compromiso con Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodríguez volvió a acaparar atención en redes sociales tras compartir que Cristiano Ronaldo le propuso matrimonio. La transformación física de la modelo genera conversación en redes luego del anuncio del compromiso con el futbolista portugués.

El anuncio ocurrió el lunes 11 de agosto. La influenciadora de 31 años mostró en sus redes sociales el anillo de compromiso, una joya con diamante en corte oval y escribió un mensaje donde expresó que aceptó el compromiso.

Más allá del lujo del anillo, la transformación física de Georgina generó múltiples comentarios entre sus seguidores. En redes sociales circularon comparaciones entre fotografías actuales y otras tomadas hace más de nueve años, cuando comenzó su relación con el futbolista.

Los usuarios destacaron que el rostro de Georgina presenta cambios estéticos notables, entre ellos un mentón más definido y labios más pronunciados. Para algunos, estos ajustes potenciaron su apariencia con el paso del tiempo.

El cambio estético de Georgina Rodríguez provoca miles de reacciones luego de que Cristiano Ronaldo le entregara un anillo millonario. (O Globo/Reproducción)

La biomédica Bel Guerra indicó que la imagen de Georgina evolucionó con madurez, sutiles intervenciones estéticas y una fuerte personalidad. Aseguró que, a pesar de los cambios, la esencia de su belleza permanece intacta.

Los comentarios en redes también reflejaron diversas percepciones. Algunos señalaron que la modelo luce más atractiva que nunca. Una seguidora dijo que no había notado el cambio con el paso del tiempo. Otra afirmó que preferiría vender el anillo para realizarse procedimientos estéticos. También hubo quienes opinaron que Georgina ya era bella antes y que la armonización solo acentuó sus rasgos.

Las imágenes actuales y pasadas de Georgina Rodríguez generaron comparaciones tras el anuncio de su compromiso con Cristiano Ronaldo. (O Globo/Reproducción)

Georgina es madre de Bella Esmeralda y Alana Martina, y también ejerce un rol maternal con Cristiano Ronaldo Jr., Eva y Matteo, hijos del jugador en relaciones anteriores.

La pareja se conoció en Madrid, cuando Georgina trabajaba en una tienda de lujo y Cristiano la visitó por casualidad. Desde 2016, sostienen una relación sentimental estable. El posible matrimonio ya había sido tema de conversación entre personas cercanas a la familia.

En el documental Soy Georgina, disponible en Netflix, la modelo argentina mencionó que sus amigos solían cantarle la canción El Anillo, de Jennifer Lopez, como una forma de broma ante la demora de Ronaldo en formalizar el compromiso. Aseguró que esta decisión no dependía de ella.

