Este es el valor del impresionante anillo con el que Cristiano Ronaldo selló su compromiso con Georgina Rodríguez

El anillo de compromiso de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez intriga por su valor y diseño sin precedentes.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso con una imagen que captó la atención mundial: un anillo de compromiso con un diamante de gran tamaño.

La propuesta se realizó en Riad, ubicada en Arabia Saudita, donde la pareja reside desde que el delantero portugués fichó con el club Al-Nassr, según información del medio de comunicación ¡HOLA!.

LEA MÁS: Del flechazo en Madrid al ‘sí, quiero’: así fue la historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

El anillo que cubre gran parte del dedo anular de Rodríguez, tendría un diamante central de casi dos centímetros de largo.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometieron (redes/Instagram)

Según un joyero consultado por ¡HOLA!, el valor mínimo de la piedra sería de 5 millones de euros, pero podría aumentar hasta 12 millones de euros según su pureza. A esto se sumaría el precio de los diamantes laterales.

Otro especialista, elevó la estimación: calculó que el diamante podría ser de 40 o 45 quilates y superar los 6 millones de euros, con la posibilidad de llegar a un rango de 20 millones a 25 millones de euros.

El anillo fue comparado por especialistas con piezas icónicas que marcaron la historia del cine y la moda.

Su diseño, dimensiones y calidad lo convierten en un símbolo de lujo, con un valor que podría superar ampliamente el de joyas famosas como las usadas por Elizabeth Taylor.

LEA MÁS: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez rumbo al altar: mediática pareja se comprometió

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.