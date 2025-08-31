Viva

Scarlett Johansson y Jonathan Bailey vuelven a desatar rumores con nueva imagen provocadora

Scarlett Johansson y Jonathan Bailey desataron nuevamente comentarios con una provocadora imagen compartida en redes sociales

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Scarlett Johansson y Jonathan Bailey sorprendieron con una nueva imagen íntima tras los besos en público durante eventos de su película.
Scarlett Johansson y Jonathan Bailey sorprendieron con una nueva imagen íntima tras los besos en público durante eventos de su película. (O Globo/OG)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaScarlett Johansson
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.