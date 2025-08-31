Scarlett Johansson y Jonathan Bailey vuelven a desatar rumores con nueva imagen provocadora

Scarlett Johansson y Jonathan Bailey sorprendieron con una nueva imagen íntima tras los besos en público durante eventos de su película.

Una imagen compartida en redes sociales volvió a colocar en el centro de la atención a Scarlett Johansson y Jonathan Bailey, quienes actúan juntos en la película Jurassic World: Rebirth (2025). En la fotografía, el actor simula morder el cuello de Johansson, mientras ella posa de manera desafiante.

La publicación fue hecha el lunes 25 de agosto por Bailey. La reacción entre los seguidores no tardó. Algunos preguntaron si la pareja mantenía una relación sentimental, mientras otros expresaron que conformarían una dupla ideal.

La cercanía entre los artistas no pasó desapercibida desde junio, cuando se besaron públicamente durante las premieres de la película en Londres y Nueva York. En ambas ocasiones, el gesto ocurrió frente al esposo de la actriz.

Bailey ha hablado abiertamente sobre su orientación sexual. Según declaró en entrevistas anteriores, se dio cuenta de que era gay desde los 11 años. Agregó que algunas personas entendieron su sexualidad incluso antes de que él mismo lo hiciera.

Por su parte, Johansson conoció al comediante Colin Jost en 2017. Se casaron tres años después y tienen un hijo en común llamado Cosmo, de 3 años. La actriz también es madre de Rose, de 10 años, fruto de una relación anterior con Romain Dauriac.

Scarlett Johansson and Jonathan Bailey look wickedly good at the #JurassicWorldRebirth premiere. 😍 pic.twitter.com/5aikqbfLFF — E! News (@enews) June 23, 2025

Besos entre colegas en plena alfombra roja

Durante la premiere en Nueva York, Scarlett Johansson sorprendió al besar en la boca a Jonathan Bailey mientras su esposo estaba presente. En ese momento, sujetó las mejillas del actor y le dio un beso frente a las cámaras. Días antes, en Londres, había hecho lo mismo.

Consultada por el programa Today, Johansson indicó que Bailey es una persona encantadora. Afirmó que ambos son simplemente amistosos y que tiene mucho amor para compartir.

Bailey también ofreció declaraciones sobre estos momentos que calificó como “románticos inesperados”. A Entertainment Tonight, explicó que cree en demostrar afecto de múltiples formas y añadió que la vida es demasiado corta para no besar a los amigos.

Reacción del esposo de Scarlett Johansson

El comediante Colin Jost fue consultado sobre las manifestaciones de afecto entre su esposa y el actor británico.

En declaraciones al mismo medio, afirmó que no le molestaron, ya que no considera a Bailey una amenaza. Añadió que, a su juicio, muchas veces las personas exageran cuando ven un beso entre amigos como forma de saludo.

