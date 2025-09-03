Dejó la casa que compartían: esposa de Bruce Willis toma difícil decisión por su salud

Bruce Willis convive con una demencia que lo alejó del cine. Emma Heming y sus hijas viven en otro lugar para permitir su atención médica.

Emma Heming Willis tomó la difícil decisión de vivir en un lugar distinto al de Bruce Willis. Su objetivo fue facilitar la atención médica permanente del actor, quien enfrenta una demencia frontotemporal desde 2023.

La decisión provocó fuertes reacciones en redes sociales. Por ello, Demi Moore, exesposa del actor y madre de tres de sus hijas, salió en defensa de Heming y respaldó la medida. Moore subrayó la importancia del cuidado de quienes asisten a personas con esta enfermedad, y afirmó que la familia permanece unida.

Bruce Willis, de 69 años, lucha con una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria, el lenguaje y el comportamiento. En 2022, se retiró del cine tras recibir un diagnóstico de afasia, que luego fue confirmado como demencia frontotemporal.

Emma Heming explicó que ahora vive con sus hijas, Mabel y Evelyn, en un lugar distinto a la residencia del actor. Señaló que esto permitió instalar un equipo de atención médica que atiende a Bruce las 24 horas. La modelo consideró esta una de las decisiones más duras que ha tenido que tomar.

En una entrevista reciente, indicó que Bruce todavía mantiene buena movilidad y salud física, pero que el lenguaje se ha deteriorado significativamente. Añadió que la familia ha aprendido nuevas formas de comunicarse con él.

Demi Moore elogió a Heming por la forma en que ha enfrentado la situación. En un programa con Oprah Winfrey, dijo que no existe un manual para atravesar un proceso así y que Emma ha sido clave en el bienestar de Bruce. También señaló que centrarse en el presente ayuda a reducir la ansiedad y el dolor.

Emma agradeció las palabras de Moore y coincidió en que, pese a la dificultad, aún es posible encontrar belleza en lo que permanece del ser amado. Aseguró que su familia sigue unida y enfocada en apoyar a Bruce.

La modelo también respondió a las críticas recibidas en redes sociales. En un video publicado en Instagram, afirmó que muchas opiniones no provienen de personas con experiencia en este tipo de situaciones, por lo que no deberían tenerse en cuenta.

Bruce Willis tiene cinco hijas. Tres nacieron durante su matrimonio con Demi Moore y dos con Emma Heming, con quien contrajo matrimonio en 2009. Las dos familias mantienen una relación cercana y comparten celebraciones y momentos familiares.

En junio, Tallulah, una de las hijas de Moore, elogió públicamente a Emma Heming en una publicación por el Día del Padre. Agradeció a los padres que se mantienen presentes a pesar de enfermedades o discapacidades, y también a los hijos que acompañan a sus progenitores en ese proceso.

