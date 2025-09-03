Viva

Dejó la casa que compartían: esposa de Bruce Willis toma difícil decisión por su salud

La esposa de Bruce Willis vive ahora con sus hijas en otra casa, mientras el actor recibe atención médica continua por su demencia.

Por O Globo / Brasil / GDA
Esposa de Bruce Willis
Bruce Willis convive con una demencia que lo alejó del cine. Emma Heming y sus hijas viven en otro lugar para permitir su atención médica.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

