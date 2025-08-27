Esposa de Bruce Willis abre su corazón sobre la salud del actor: ‘Su cerebro está fallando’

Emma Heming, de 47 años, explicó que su esposo, de 70 años, tiene una salud física estable, pero su cerebro presenta un deterioro progresivo. Agregó que la pérdida del lenguaje obligó a la familia a adaptarse y encontrar una nueva forma de comunicación con él, más simple y única.

Indicó que Willis aún parece reconocerla y responder emocionalmente cuando están juntos. Dijo que cuando ella y sus hijas lo visitan, él reacciona con expresiones de afecto, aunque ya no sea capaz de identificar nombres o fechas. Para ella, esa conexión es suficiente.

La familia del actor está integrada por cinco hijas. Junto con Emma, Willis tuvo a Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11. Las otras tres hijas (Rumer, Scout y Tallulah) nacieron de su relación anterior con Demi Moore.

Heming observó los primeros cambios en la conducta del actor como señales sutiles, pero persistentes. Mencionó que Bruce, quien solía ser expresivo y participativo, comenzó a mantenerse en silencio durante reuniones familiares. En ocasiones, se mostraba distante y frío, lo que la alertó de que algo no andaba bien.

También señaló que regresó la tartamudez que Willis tuvo en su infancia. Durante grabaciones, olvidaba diálogos o no respondía a señales del equipo, lo que causó confusión y preocupación.

Tras el diagnóstico, la familia enfrentó una dura realidad: la enfermedad no tiene cura. Heming describió el momento como un salto al vacío. Cree que el actor no llegó a comprender del todo lo que le comunicaron los médicos.

Emma dijo que habló abiertamente del diagnóstico con sus hijas menores. Quiso evitar que pensaran que su padre las ignoraba. Afirmó que para ellas fue un alivio comprender lo que realmente sucedía.

A raíz de la enfermedad, Heming decidió reducir al mínimo la actividad social en el hogar. Dejó de recibir visitas o celebrar eventos para las niñas. Argumentó que el ruido y la agitación afectaban el bienestar de Bruce, por lo que optó por aislar al núcleo familiar de forma voluntaria.

Con el avance de la demencia, la esposa del actor trasladó a Willis a una segunda residencia donde pudiera recibir atención especializada durante todo el día. No obstante, Emma aseguró que comparte el desayuno y la cena con él, en un esfuerzo por mantener la rutina familiar intacta.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.