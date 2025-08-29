La dolorosa despedida de Bruce Willis: lo trasladaron a una residencia con cuidados permanentes por su demencia

Bruce Willis vive en una residencia con cuidados permanentes debido a su demencia. Su familia lo visita con frecuencia y lo acompaña en el proceso.

La familia del actor Bruce Willis, de 70 años, decidió trasladarlo a una residencia con cuidados especializados. Su esposa, Emma Heming, relató en una entrevista que la decisión se tomó para resguardar la seguridad del actor y ofrecerle un ambiente adecuado, luego del deterioro que le provocó su enfermedad.

Willis fue diagnosticado con afasia en 2022 y, posteriormente, con demencia frontotemporal (FTD).

Desde entonces, su familia ha hecho ajustes importantes en la dinámica diaria. Según detalló Heming en el especial televisivo Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey, la comunicación verbal del actor ha disminuido significativamente y ya presenta pérdidas importantes del lenguaje.

Heming explicó que el actor ahora vive en una casa de una sola planta, cercana al hogar familiar, diseñada para sus requerimientos médicos y con un equipo de cuidados permanentes.

Este entorno permite mantener contacto con sus hijas menores, Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11, quienes lo visitan con frecuencia.

La decisión de separar los espacios de vida familiar y médica buscó mantener la rutina de las menores, sin convertir su hogar en un centro de atención. Heming aseguró que su esposo desearía que sus hijas crecieran en un ambiente adaptado a ellas, y no al revés.

Además, la familia extendida, que incluye a su exesposa Demi Moore y sus hijas mayores Rumer, Scout y Tallulah, se ha mantenido cercana al proceso de cuidado.

Heming indicó que aún se pueden percibir breves momentos donde emerge el carácter y la risa que lo caracterizaban, aunque estos destellos son esporádicos y fugaces.

El especial televisivo mostró también la parte más difícil del proceso: la pérdida paulatina de la esencia del actor, una figura icónica del cine que dejó la actuación al conocerse su diagnóstico.

Heming describió el camino como uno de gran dolor emocional, especialmente al ver que los momentos de lucidez aparecen solo por segundos y luego se desvanecen.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.