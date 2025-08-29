Viva

La dolorosa despedida de Bruce Willis: lo trasladaron a una residencia con cuidados permanentes por su demencia

Bruce Willis recibe atención especializada en una vivienda adaptada para su estado, mientras su familia mantiene contacto constante con él

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Bruce Willis vive en una residencia con cuidados permanentes debido a su demencia. Su familia lo visita con frecuencia y lo acompaña en el proceso.
Bruce Willis vive en una residencia con cuidados permanentes debido a su demencia. Su familia lo visita con frecuencia y lo acompaña en el proceso. (@emmahemingwillis/IG)







