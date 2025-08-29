Viva

Joven denuncia tortura por parte de su mejor amiga: ‘Dijo que me haría un hechizo para que me muriera’

Una amistad de infancia se convirtió en una pesadilla para este joven repartidor que vivía bajo amenazas constantes en Brasil

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El joven vivía con su amiga en Río de Janeiro, donde sufrió agresiones y amenazas por una deuda que no contrajo.
El joven vivía con su amiga en Río de Janeiro, donde sufrió agresiones y amenazas por una deuda que no contrajo. (O Globo/OG)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBrasilTortura
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.