Una invasión silenciosa: las ratas gigantes del Reino Unido que ya compiten con gatos y chihuahuas

El verano cálido y agitado en Reino Unido favoreció la reproducción de roedores de hasta 56 centímetros de largo

Por O Globo / Brasil / GDA
Reino Unido vive una plaga de ratas que alcanzan tamaños similares a los de un chihuahua tras un verano caluroso y con exceso de residuos en las calles
Reino Unido vive una plaga de ratas que alcanzan tamaños similares a los de un chihuahua tras un verano caluroso y con exceso de residuos en las calles







