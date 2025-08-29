Una invasión silenciosa: las ratas gigantes del Reino Unido que ya compiten con gatos y chihuahuas

Reino Unido vive una plaga de ratas que alcanzan tamaños similares a los de un chihuahua tras un verano caluroso y con exceso de residuos en las calles

En el Reino Unido, la llegada del invierno encendió las alarmas por un fenómeno que crece en tamaño: ratas tan grandes como gatos o perros chihuahua.

Este año, el verano largo y caluroso no solo impulsó a los ciudadanos a salir a las calles, sino que también creó el entorno perfecto para la reproducción masiva de roedores.

Enormes cantidades de desechos de comida rápida quedaron expuestas en los espacios públicos, lo que proporcionó alimento abundante para estos animales, que aumentaron notablemente de tamaño.

Expertos en control de plagas reportaron la captura de ejemplares que alcanzaron hasta 56 centímetros de largo, y aseguraron que ahora es común encontrar roedores de 48 centímetros, un tamaño comparable al de un chihuahua.

Las previsiones no son alentadoras. Especialistas estimaron que los próximos años podrían traer ratas de hasta 63 centímetros, lo que refuerza la urgencia de acciones preventivas.

En comunidades como Normanby, en Eston, Lincolnshire, la aparición de una rata gigante generó preocupación entre los habitantes.

Los expertos explicaron que, con el descenso de la temperatura, los roedores buscan refugio en construcciones urbanas y rurales, lo que aumenta la exposición de viviendas, en especial las más antiguas, debido a su estructura y sistema de plomería vulnerable.

Según cálculos recientes, el Reino Unido alberga cerca de 250 millones de ratas, lo que representa más del triple de su población humana, estimada en 70 millones.

