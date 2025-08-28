Ciencia

Buscan serpiente que se creía extinta: científicos piden ayuda para ubicar especie rara en Florida

Buscan reportes ciudadanos que ayuden a confirmar la presencia de la serpiente arcoíris, una especie poco vista y de difícil detección

Por La Nación / Argentina / GDA
La FWC busca confirmar si la serpiente arcoíris aún habita zonas de Florida donde se creía extinta. Reportes ciudadanos pueden ser clave.
La FWC busca confirmar si la serpiente arcoíris aún habita zonas de Florida donde se creía extinta. Reportes ciudadanos pueden ser clave. (La Nación / Argentina / GDA/FWC)







La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

